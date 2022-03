Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi entame dimanche une visite au Royaume d'Arabie Saoudite pour le renforcement des moyens de coopération bilatérale et l'échange d'expertises.

"Le ministre de la Justice effectuera les 6, 7 et 8 mars 2022, une visite au Royaume d'Arabie Saoudite, à l'invitation du procureur général du Royaume, Saoud Ben Abdallah Al-Muajab, pour le renforcement des moyens de coopération bilatérale et l'échange d'expertises, en prévision de la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération judiciaire entre les deux pays", indique un communiqué du ministère. M. Tabi aura également "des entretiens avec le ministre de la Justice saoudien, Dr. Walid Al Samani", ajoute la même source. Le mémorandum d'entente "vient compléter le cadre d'accords signés entre les deux pays, notamment la Convention de Ryadh relative à la coopération judiciaire de 1983 et la Convention relative à l'extradition des criminels et des condamnés signée en 2013".