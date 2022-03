Le coordinateur des Nations Unies pour la crise en Ukraine, Amin Awad, a appelé samedi à une "pause humanitaire immédiate" dans le conflit russo-ukrainien, au moment où les fournitures d'aide de l'ONU arrivent dans ce pays d'Europe de l'Est.

Dans un communiqué, M. Awad a indiqué que son objectif immédiat était de "donner d'urgence la priorité aux zones géographiques et aux secteurs où il existe des besoins humanitaires urgents afin d'intensifier la fourniture d'une aide vitale", dans des circonstances extrêmement difficiles.

Le coordinateur onusien se trouve dans le pays avec son équipe pour tenter de trouver des moyens d'intensifier les opérations humanitaires. Par ailleurs, M. Awad s'est félicité de l'issue de la deuxième série de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sur le cessez-le-feu, et a appelé à traduire d'urgence les lettres de l'accord en actions sur le terrain, afin que l'aide puisse être fournie aux millions de personnes piégées ou en déplacement et que les personnes puissent se mettre en sécurité.

Samedi, le premier lot de fournitures de l'Unicef est arrivé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Il fait partie d'un convoi de six camions, contenant environ 62 tonnes de matériel, notamment des fournitures médicales telles que des médicaments, des kits de premiers secours, des kits pour sages-femmes et du matériel chirurgical, ainsi que des kits pour la petite enfance et des kits récréatifs.

Un lot supplémentaire de fournitures, dont 17.000 couvertures et vêtements d'hiver chauds pour les enfants, est également en route via la Pologne.

"Ces fournitures vont permettre d'apporter un soutien indispensable aux femmes, aux enfants et aux agents de santé", a déclaré le représentant de l'Unicef en Ukraine, Murat Sahin, expliquant que la situation des enfants et des familles en Ukraine est "de plus en plus désespérée". Mardi, un appel d'urgence pour lever 1,7 milliard de dollars a été lancé par l'ONU et ses organisations partenaires en vue d'apporter l'aide humanitaire dont l'Ukraine va avoir besoin. Cet appel est composé d’un premier plan consacré à la situation à l’intérieur de l’Ukraine qui nécessite un montant de 1,1 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires croissants de plus de six millions de personnes touchées et déplacées par les opérations militaires au cours des trois prochains mois. Le deuxième plan, qui concerne les opérations humanitaires da ns les pays voisins, prévoit un montant de 551 millions de dollars afin d’aider les Ukrainiens ayant fui les frontières, principalement vers la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie.