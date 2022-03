Au total, 202 consultations médicales ont été effectuées au profit des citoyens de la zone d’ombre El Hambli de la commune de Benbadis (Constantine), dans le cadre d'une caravane médicale initiée par le bureau de wilaya de l’association nationale Najda Humanitaire, a indiqué samedi la responsable de ce bureau.

«Ces consultations ont touché des spécialités comme la pédiatrie, pneumologie, endocrinologie, dermatologie, gynécologie obstétrique, avec des échographies ainsi que des consultations de médecine générale», a précisé à l’APS Hadjer Boutalbi, soulignant également que 29 analyses médicales ont été effectuées au profit de malades et dont les résultats seront transmis dimanche à l’établissement de santé d’El Hambli. Les dentistes faisant partie de l’équipe médicale qui s’est déplacée à El Hambli, installés au niveau de la salle de soins de cette localité, ont également assuré 42 consultations et offert aux enfants 100 brosses à dents et du dentifrice, a ajouté Mme Boutalbi, relevant également que 30 ordonnances de médicaments de diverses classe s thérapeutiques ont été prises en charge par l’association Najda Humanitaire.

Cet élan de solidarité a été aussi marqué par une campagne de sensibilisation ciblant 200 habitants de cette région sur l’importance du diagnostic précoce de maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle (HTA) et l’asthme notamment, a-t-on noté. Inscrite au titre du programme annuel du secrétariat des affaires de santé de l’association Najda Humanitaire, cette caravane médicale est la deuxième du genre ciblant cette zone d’ombre après une première, organisée en janvier 2021, a rappelé la responsable du bureau de wilaya de cette association caritative.

L’association Najda Humanitaire, dont le siège social est à Constantine, a été créée en octobre 2017 et compte actuellement près de 1000 praticiens dans diverses spécialités et dispose de bureaux à travers 20 wilayas.