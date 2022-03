Plus de 50 interventions chirurgicales dans la wilaya d’El-Bayadh ont été effectuées le week-end dernier par une équipe médicale spécialisée de l’Etablissement hospitalo-universitaire «1er novembre 1954» d’Oran dans le cadre du jumelage entre hôpitaux, a-t-on appris samedi du directeur de la santé d’El Bayadh, Tahi Cherif.

Les interventions effectuées par l’équipe médicale, composée de près de 20 médecins spécialistes, ont concerné la chirurgie générale, la gynécologie obstétrique, la chirurgie des voies biliaires, a indiqué à l'APS M.

Tahi, ajoutant que des examens médicaux ont bénéficiés à des malades de l’Etablissement public hospitalier Mohamed Boudiaf du chef-lieu de la wilaya et de l’hôpital Djermani M’hamed, relevant de la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh. Cette initiative, qui épargne aux patients la peine de se déplacer vers les wilayas dans le nord du pays, a été une opportunité pour les staffs médicaux et paramédicaux d’El Bayadh de bénéficier d'une formation et d’échanger les expériences avec le staff médical hôte de la wilaya, a indiqué la même source.

Des examens médicaux spécialisés et de s interventions chirurgicales sont également attendus courant de cette année dans le cadre du jumelage, a indiqué le directeur de la santé de la wilayad'El Bayadh.

Le secteur de la santé de la wilaya organise, périodiquement, en coordination avec un certain nombre d’intervenants, des sorties et des caravanes médicales dans de nombreuses régions enclavées, pour y mener des examens médicaux spécialisés, en plus d’offrir des médicaments aux malades.