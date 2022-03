La ville d’Oran accueillera, à compter de mercredi, la première édition du salon africain d’affaires, avec la participation de 15 pays, en plus de l’Algérie, a-t-on appris, dimanche, auprès des organisateurs.

Cette manifestation économique, organisée par l’agence "Sada Events" de communication au Centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed", verra la participation d’hommes d’affaires et de chefs de grandes entreprises économiques des pays participants, ainsi que d’ambassadeurs de ces pays accrédités en Algérie.

Les participants à ce salon de trois jours, exposeront leurs réalisations et leurs produits dans les différents domaines et spécialités dans les secteurs de la santé, de l’industrie pharmaceutique, du transport, de la logistique, de l’environnement, des énergies renouvelables, les startups, ainsi que de l’agriculture, des industries alimentaires, de la construction et des travaux publics, de l’hydraulique, des équipements, de l’industrie du cuir, du textile et autres.

Le programme de ce salon comprend aussi un forum d’hommes d’affaires et de représentants d’instances des pays participants afin d’échanger les visions et les propositions concernant le développement du continent africain, selon les organisateurs, soulignant que cette édition est organisée dans des conditions "géostratégiques décisives concernant l’avenir du continent africain dont les peuples et les gouvernements aspirent à réaliser une coopération et un partenariat économique juste avec ses opérateurs des différents continents du monde".

Aux côtés de l’Algérie, plusieurs pays participeront à ce salon africain, notamment la Lybie, la Mauritanie, l’Egypte, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Angola, la Guinée, la Tanzanie et le Cameroun.