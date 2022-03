La 25e réunion ordinaire du comité des affaires monétaires de la Communauté d'Afrique de l'Est (East African Community, EAC) a déclaré que la croissance dans la région s'était redressée en 2021 pour atteindre une moyenne de 4,2 %, a annoncé la communauté dans un communiqué.

Selon le communiqué diffusé à l'issue de la réunion par le siège de l'EAC à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, la croissance économique peut être attribuée à l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, aux investissements publics et aux bonnes performances des secteurs de l'agriculture, des services, de la construction et de la manufacture. La croissance dans la région devra s'améliorer grâce à une reprise de l'activité économique mondiale avec l'assouplissement des mesures de confinement et la mise en œuvre soutenue de mesures de soutien à la croissance, ajoute le communiqué. Toutefois, indique le communiqué, les risques à la baisse restent élevés en raison du ralentissement de la croissance mondiale, de la montée des tensions géopolitiques et de l'augmentation du prix des matières premières.

L'EAC est composée de six pays qui sont le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda.