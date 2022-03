Trois anciens policiers péruviens, désignés comme instigateurs d'un «escadron de la mort» qui a commis entre 20 et 30 exécutions extrajudiciaires de criminels présumés entre 2009 et 2016, ont été condamnés jeudi à 35 ans de prison. Un ex-commandant de la police et deux policiers «appartenaient à une organisation criminelle qui recrutait des personnes enclines à commettre des crimes sous couvert de fausses opérations, c'est-à-dire qu'ils avaient un but criminel», a indiqué la justice péruvienne. Sept autres accusés ont été auparavant condamnés à des peines allant de 21 à 26 ans de prison. L'unité de police spéciale agissait en toute impunité sous couvert de lutte contre le crime organisé.

Ces «résultats» enregistrés avaient permis aux policiers impliqués de monter en grade ou d'être décorés pour leur lutte contre le crime.