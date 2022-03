Une quantité de 18,87 tonnes de poudre de lait et 144 sacs de sucre (5 kg chacun) a été saisie dernièrement à Ouargla par les services de Police judiciaire de la sureté de wilaya, dans le cadre de la lutte contre la spéculation illicite, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps sécuritaire.

L’opération a été menée, sous la supervision des instances judiciaires, suite à l’exploitation d’informations concernant le détournement à des fins spéculatives de quantités de lait en poudre prévues pour la fabrication de lait en sachet subventionné, a expliqué le lieutenant Ahmed Hamadi, lors d’une journée d’étude sur l'explication de la loi 15-21 relative à la lutte contre la spéculation illicite.

Organisée par la direction du Commerce et de la Promotion des exportations de la wilaya d’Ouargla, en coordination avec la Chambre de Commerce et d’Industrie «CCI-El-Wahat», cette journée d’étude a regroupé les représentants des secteurs de la Justice, de la Sureté et de la Gendarmerie nationale, ainsi que des services des Douanes et des Impôts de la wilaya. Des communications ont été présentées à cette occasion sur les disposition s de la loi algérienne concernant la spéculation illicite, ainsi que les missions des services sécuritaires précités dans ce domaine.