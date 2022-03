Le Mouloudia d'Alger s'est emparé de la deuxième place au classement de la Ligue 1 algérienne de football, en ramenant une précieuse victoire (2-0) de son déplacement chez la lanterne-rouge, le WA Tlemcen, en match disputé samedi après-midi, pour le compte de la 20e journée.

Un succès qui cependant s'est fait attendre, car "Le Doyen" avait considérablement souffert en première mi-temps, et ce n'est qu'à la 68e qu'il a fini par trouver le chemin des filets, grâce à Esso (1-0), avant que Frioui ne double la mise sur pénalty à la 87e.

Une importante victoire qui propulse les Vert et Rouge directement à la deuxième place, avec 36 points, alors que le Widad reste bon dernier, avec désormais cinq longueurs de retard sur le RC Relizane (avant-dernier).

Cette place de dauphin, le MCA aurait dû la partager, à égalité de points, avec son éternel rival, l'USM Alger, si ce dernier avait réussi à l'emporter à domicile contre la JS Saoura.

Mais les Rouge et Noir ont été finalement tenus en échec (0-0), au stade Omar Hamadi, ce qui les relègue désormais au quatrième rang, avec 34 points, alors que la JSS pointe juste derrière (4e/33 pts), mais avec deux matchs en moins.

Autre fait marquant dans cette 20e journée, la victoire à l'extérieur de l'Olympique de Médéa, qui a dominé le MC Oran (0-1), grâce à un pénalty de Gagaâ à la 21e minute de jeu, mettant ainsi fin à une série noire de treize matchs sans victoire, dont douze défaites consécutives. En effet, le dernier succès pour le club de Médéa remonte au 3 décembre dernier, lorsqu'il l'avait emporté (0-2) chez le WA Tlemcen. Depuis, l'OM a connu une vraie descente aux enfers, puisqu'il a fini par se retrouver dans une position de relégable, lui qui quelques semaines auparavant trônait confortablement sur le podium.

Néanmoins, grâce à cette victoire à Oran, l'OM quitte l'avant-dernière place au classement général, et rejoint provisoirement l'HB Chelghoum-Laïd et le NA Hussein-Dey au 14e rang, avec 17 points, mais avec un match en plus, car ses deux rivaux n'ont joué que 19 rencontres.

Quoique, l'HBCL aurait pu s'extirper de la zone rouge dès cette 20e journée, s'il avait réussi à l'emporter contre le RC Arbaâ.

Mais finalement, et bien que réduit à dix contre onze, ce dernier a réussi à lui imposer le nul à domicile (1-1). Certes, les choses avaient relativement bien commencé pour le club de Chelghoum-Laïd, qui avait ouver t le score à la 57e par l'intermédiaire de Khaldi, mais bien que en infériorité numérique, les Bleu et Blanc ont réussi à niveler la marque (1-1), grâce à Aboubakr (68').

Un résultat qui permet au RCA de rester dans le milieu tableau (10e/25 pts), alors que le HBCL reste dans une position de reléguable, en attendant de disputer son match en retard, qui lui permettra peut-être de sortir la tête hors de l'eau en cas de victoire. Autre bon résultat à l'extérieur, celui de l'US Biskra, ayant réussi à ramener un nul (1-1) de son déplacement chez le RC Relizane. Les "Zibans" étaient même les premiers à trouver le chemin des filets, grâce à Lakhdari (15'), mais malheureusement pour eux, et à force d'insister, le RCR a réussi à arracher l'égalisation, grâce à Si-Ammar (31').

Un résultat qui, néanmoins, permet à l'USB de rejoindre provisoirement la JS Kabylie à la sixième place, avec 32 points pour chaque club, alors que le RCR recule à l'avant-dernière place au classement général, avec seulement quinze unités au compteur.