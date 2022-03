Le jeune chanteur chaâbi, Faïz Ghemmati de Cherchell a été consacré, samedi soir à Alger, lauréat de la 7e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi qui a mis en compétition douze finalistes.

Lors de la cérémonie de clôture organisée à l’Auditorium du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, le jury, présidé par le chanteur chaâbi, Hamid Laidaoui, a décerné le 1er Prix de ce concours à Faïz Ghemmati à la mandole.

Le jeune premier prix a intégré le monde artistique depuis une dizaine d’années seulement, essentiellement comme musicien dans trois grandes associations culturelles de musique andalouse à Cherchell.

En 2014 d’abord, à "El Manara" alors qu’il était jeune lycéen (17 ans), et où il apprit à jouer à la guitare et au Oud (luth), pour rejoindre deux années plus tard "Nassim Essabah" et s’intéresser à la kouitra, et de finir en 2020 jusqu'à ce jour encore, à "Errachidia".

Le jeune Faïz Ghemmati a commis quelques enregistrements en studio, postés sur les réseaux sociaux.

Le deuxième prix est revenu à Ghofrane Bouache (15 ans) de Cherchell qui, a choisi d’entrer en compétition avec, "Rachiq el qed" (inqileb), "A ch ma iberred nirani" et "Wahd el ghoziel", extraits de "Noubet Djarka", qu’elle a brillamment rendu avec une voix cristalline.

En 2012, alors qu’elle n’avait que 7 ans, Ghofrane Bouache a adhéré à l’association Nassim Essabah, et a été élue en 2021, "Meilleure voix féminine", lors de la 6e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi.

Le jury a également consacré, Salim Sidi Dris d’Alger "3e Prix" de la 7e édition de ce concours, alors que le Prix d’encouragements du jury a été décerné au jeune Ould Rabah Mohamed Seddik de Tiaret.

Après l’annonce des résultats, les lauréats se sont vu remettre le trophée honorifique et l'"attestation de succès", en plus d’un "accompagnement financier", avec en plus, pour le Grand lauréat l'orchestration et l’enregistrement en studio de son premier CD.

La présidente de l’association culturelle El-Hachemi-Guerouabi, Chahira Guerouabi a déclaré à l’issue de la cérémonie de clôture que l’ensemble des finalistes, bénéficiait d’un "suivi de la part de l’association et de tournées artistiques".

En présence de la ministre, de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji, les membres du jury ont rappelé les critères d’évaluation retenus durant le travail d’appréciation de chaque rendu, pour départager les artistes finalistes du concours.

L’évaluation s’est faite essentielleme nt autour de: la maîtrise de la voix et de l’instrument, la diction, l’esthétique et les ornements vocaux, la maîtrise du texte, la cohérence dans l’enchaînement des thèmes (istikhbar, qcid et final), le sens du rythme et la tenue sur scène.