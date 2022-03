Bouger c'est la santé ! On ne vous le répétera jamais assez. Voici 14 signes qui doivent vous alerter que vous ne bougez pas suffisamment.

Si vous vous êtes accoutumés à une vie sédentaire derrière votre écran TV ou votre ordinateur depuis le début de la crise sanitaire, voici venu le temps du changement !

Pratiquer une activité physique régulière améliore votre condition physique. Qu'est-ce que la condition physique ? Il s'agit d'un ensemble de qualités physiques comme l'endurance, la force, la vitesse, la souplesse et l'équilibre. Avoir une bonne condition physique vous permettra de réaliser toutes vos activités quotidiennes sans excès de fatigue et de faire du sport.

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE BOUGER ?

Bouger permet d'entretenir le corps. Si vous pratiquez une activité physique régulière, vous serez plus endurant, vous aurez plus de force musculaire, vous serez plus résistant à l'effort et vous aurez une meilleure santé osseuse. Par ailleurs, le fait de bouger n'apporte pas que des bénéfices physiques. Voici d'autres raisons de se bouger :

Pour améliorer votre humeur : une activité physique quotidienne permet de réduire les états d'anxiété et de dépression.

Pour préserver votre santé : faire du sport sur le long terme sera bénéfique pour votre corps. En effet, le risque de développer certaines maladies (maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cancers, diabète de type 2, ostéoporose...) se verra diminué tout comme le risque de surpoids et d'obésité.

Pour lutter contre la sédentarité : être sédentaire, c'est rester trop longtemps assis ou allongé. Les mouvements sont alors réduits au strict minimum. Même si vous faites de l'exercice, il n'est pas bon pour votre santé de rester sans bouger sur une trop longue durée.

LES RECOMMANDATIONS

Dans l'idéal, il est recommandé d'avoir au moins 30 minutes d'activités physiques dynamiques par jour. Il ne s'agit pas nécessairement de faire du sport. Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour bouger plus ! Privilégier les escaliers aux ascenseurs, se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture ou encore descendre un arrêt de métro avant le sien pour finir le reste de son trajet à pied, mais aussi marcher chaque jour. Bien sûr, vous pouvez aussi vous adonner à l'activité sportive de votre choix, c'est encore mieux.

Et pour encore plus de bienfaits sur votre santé, il est également préconisé de recourir 2 fois par semaine à des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre.

1/14 - Vous êtes constipé

Lorsque vous bougez, votre côlon bouge également, et il est plus facile d'aller à la selle quotidiennement. Un bon tonus musculaire dans les abdominaux et le diaphragme est aussi essentiel à l'évacuation des déchets dans le tube digestif. Faire de l'exercice régulier peut vous aider, surtout si vous prenez de l'âge.

2/14 - Vos articulations sont raides

Des articulations douloureuses et difficiles à bouger peuvent parfois être le signe de maladies inflammatoires comme l'arthrite ou une maladie auto-immune. Les articulations peuvent aussi se raidir lorsque vous ne les utilisez pas assez. Faites-les travailler pour éviter qu'elles ne se bloquent et vous fassent souffrir.

3/14 - Vous êtes toujours essoufflé

Les muscles s'affaiblissent lorsque vous ne les utilisez pas, notamment les muscles qui aident vos poumons à entrer et sortir lorsque vous respirez. Ils perdent alors de leur force si vous ne les faites pas travailler régulièrement. Ainsi, moins vous faites d'activité, plus vous serez essoufflé. Et cela arrivera même lors de tâches quotidiennes faciles.

4/14 - Vous êtes d'humeur maussade

Un manque de mouvement ne nuit pas seulement à votre santé physique. Il peut également accroître les sentiments d'anxiété et de dépression. Faites régulièrement circuler votre sang. Des exercices cardio comme la marche, le vélo, la natation ou la course à pied stimuleront et stabiliseront votre humeur, et amélioreront même votre estime de soi.

5/14 - Vous avez peu d'énergie

Vous vous sentez léthargique et fatigué la plupart du temps ? L'exercice physique permet d'apporter de l'oxygène et des nutriments à vos tissus. Si vous passez la plupart de votre temps assis, vos tissus ne reçoivent pas la quantité suffisante de carburant dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner.

6/14 - Votre métabolisme est plus lent

Les personnes dont le métabolisme est "rapide" ont juste à bouger davantage, même si ce mouvement se résume à quelques exercices. Plus vous êtes actif, plus vous brûlez de calories chaque fois que vous bougez. Alors n'attendez plus pour vous activer !

7/14 - Vous avez des insomnies

Si vous en avez assez de compter les moutons le soir, levez-vous et bougez pendant la journée. Lorsque vous faites régulièrement de l'exercice, vous vous endormez plus vite et vous dormez plus profondément une fois que vous vous êtes endormi.

8/14 - Vous oubliez des choses

L'exercice régulier incite votre corps à produire davantage de substances chimiques appelées facteurs de croissance. Ils stimulent la production de vaisseaux sanguins dans votre cerveau. Plus le sang arrive au cerveau, plus vous pouvez penser, vous souvenir et prendre des décisions.

9/14 - Votre tension artérielle augmente

Passer la plupart de son temps assis augmente le risque de maladie cardiaque. En effet, vous êtes plus susceptible de souffrir d'hypertension artérielle, un facteur de risque important pour les problèmes cardiaques tels que les maladies coronariennes et les crises cardiaques.

10/14 - Vous souffrez de prédiabète

Lorsque l'activité physique fait partie intégrante de votre vie, votre organisme a plus de facilité à contrôler votre glycémie. Des taux de glycémie stables vous éloignent du risque de développer du diabète de type 2.

11/14 - Votre dos vous fait mal

Un manque d'activité affaibli les muscles qui soutiennent votre dos. Faites des mouvements quotidiens afin de renforcer ces muscles. Vous pouvez vous tourner vers le pilate, le yoga ou d'autres exercices d'étirement.

12/14 - Vous avez toujours envie de grignoter

On croit souvent que l'on a davantage faim si on fait beaucoup d'exercice, mais c'est plutôt le contraire qui se produit. Faire du vélo, de la natation, de la marche ou encore de la course à pied permet de diminuer votre appétit. Ces différents sports modifient les niveaux de certaines "hormones de la faim" dans votre corps.

13/14 - Vous êtes souvent malade

Des études montrent que plus vous pratiquez une activité modérée, moins vous risquez d'attraper un rhume ou d'autres microbes. Inclure de l'exercice dans sa routine permet donc de renforcer votre système immunitaire.

14/14 - Votre peau est moins éclatante

Si votre peau semble plus terne que d'habitude, le manque d'activité physique peut en être la cause. Certaines études montrent que l'exercice modéré stimule la circulation sanguine et le système immunitaire, ce qui aide votre peau à conserver son éclat de jeunesse.