L'électrocardiogramme d'effort permet de mesurer la réaction du cœur durant une activité physique soutenue. Il est prescrit aux sportifs qui mettent leur coeur à rude épreuve mais aussi pour la surveillance des troubles cardiovasculaires. Ce qu'il faut savoir si votre cadiologue vous a prescrit une épreuve d'effort.

Un électrocardiogramme d'effort (ou "épreuve d'effort") est l'enregistrement de l'activité électrique cardiaque au cours d'un exercice physique soutenu. Cet examen sert à analyser la réaction du cœur lors d'activités similaires à celles qui peuvent avoir lieu dans la vie courante. Il peut être prescrit aux personnes qui souffrent de douleurs thoraciques inexpliquées, ou pour surveiller le bon fonctionnement du coeur après un infarctus ou en cas de maladie cardiovasculaire.

1. L'ÉPREUVE COMPORTE PLUSIEURS ÉTAPES

Elle dure 10 à 20 minutes et comprend trois étapes : la marche tranquille sur le tapis roulant (ou doux pédalage sur le vélo) puis, pour augmenter l'effort et le rythme cardiaque, la vitesse et l'inclinaison du tapis sont amplifiées par paliers selon les capacités physiques de chacun. Si l'épreuve a lieu sur le vélo, un frein accroît la résistance au pédalage. Enfin, une fois le test terminé, la personne continue à marcher à son rythme (ou à pédaler tranquillement) pendant quelques minutes afin de faciliter la récupération, qui dure en moyenne 5 minutes.

L'épreuve peut être réalisée sur deux supports différents, selon les aptitudes : le tapis roulant inclinable pour les coureurs et le cyclo-ergomètre (vélo de course spécifique) pour tous les autres sports. Il existe toutefois quelques rares centres équipés d'un bassin pour les nageurs ou d'un rameur pour les avironneurs.

2. AVANT L'EFFORT, ON DOIT MANGER MAIS PAS FUMER

Pour favoriser le bon déroulement de l'examen et éviter l'hypoglycémie, on y va l'estomac ni vide ni trop plein ! Idéalement, la dernière prise alimentaire doit avoir lieu deux heures avant le début du test, en évitant les plats difficiles à digérer. Mais "le patient ne doit pas fumer au cours des 2 heures qui précèdent le test, ni au cours des 2 heures qui suivent, comme pour le sport en général" précise la Dre Aude Mignot, cardiologue.

3. LE PATIENT NE DOIT PAS PARLER PENDANT LE TEST

Pendant toute la durée de l'effort, le patient doit éviter de parler. Il peut néanmoins communiquer par des gestes définis au préalable. Et doit signaler tout symptôme anormal : inconfort, douleur, oppression, essoufflement, fatigue importante, battements anormaux du cœur, etc. Normalement, le test doit se poursuivre jusqu'à ce que l'épuisement musculaire conduise à l'arrêt de l'effort. Selon l'âge et la condition physique du sportif, cet épuisement musculaire est plus ou moins précoce. Quoi qu'il en soit, il doit essayer de maintenir l'effort jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir le rythme. Toutefois, le patient peut interrompre l'épreuve s'il ne se sent pas bien, et le médecin aussi, s'il remarque une anomalie de la tension artérielle ou du rythme cardiaque, une souffrance du myocarde (muscle du cœur) révélée par l'enregistrement de l'activité électrique, une mauvaise tolérance de l'exercice, etc.

4. IL EXISTE DES CONTRE-INDICATIONS AU TEST D'EFFORT

Elles sont multiples : infarctus du myocarde, sténose valvulaire aortique serrée, accident vasculaire cérébral récent, embolie pulmonaire récente, hypertension artérielle sévère non contrôlée, toute douleur anormale dans la poitrine depuis 24 heures, tout essoufflement anormal, asthme décompensé, anémie sévère, artérite sévère, en cas d'incapacité à la marche ou à pédaler suffisamment, etc. Pour écarter toute contre-indication à l'examen, le cardiologue interroge le patient et l'examine lors d'une consultation préalable. Ensuite, il l'informe précisément sur les différentes étapes de l'épreuve et recueille son consentement avant de débuter le test.

Certains patients peuvent être victimes de malaises, le plus souvent bénins (vagaux), plus rarement de troubles du rythme ou arrêt cardiaque. Mais ces incidents sont rarissimes. « Il y a plus de bénéfices à passer une épreuve d'effort qu'à ne pas le faire », souligne la Dre Aude Mignot.

5. POUR LES SPORTIFS, L'ÉPREUVE D'EFFORT PEUT AIDER À DÉFINIR UN ENTRAÎNEMENT

Le test d'effort avec mesure du VO2 max permet de connaître sa vitesse maximale aérobie (VMA) s'il est effectué sur tapis, ou sa puissance maximale aérobie (PMA) s'il est réalisé sur vélo, et les seuils « ventilatoires » (aérobie et anaérobie). La VMA est la vitesse plafond de course sur piste à laquelle le coureur utilise le maximum d'oxygène (VO2 max). C'est un bon moyen de connaître son niveau, ses capacités maximales et d'en déduire ses allures possibles sur un 10 km, un semi-marathon, un marathon, etc. Ces valeurs permettent de guider son entraînement pour une meilleure performance, de définir un planning sur huit semaines avant une compétition, avec des seuils à respecter, définis par des fréquences cardiaques cibles et via un cardiofréquencemètre.

6. LE TEST EST REMBOURSÉ PAR LA SÉCU

Sur prescription médicale, un test d'effort simple coûte 77,01 € selon le tarif conventionné. La Sécurité sociale en rembourse 70 % et les mutuelles complètent à hauteur de 30 %. Le prix du test avec la mesure du VO2 max (option) n'est pas pris en charge chez le sportif indemne de cardiopathie. Il faut compter une cinquantaine d'euros en plus du prix du test d'effort, non remboursés par l'Assurance maladie, mais une partie peut l'être par la complémentaire.

LES IDÉES FAUSSES SUR LES ÉPREUVES D'EFFORT

Le test est obligatoire pour les sportifs après 40 ans. Faux. Il n'existe pas de consensus sur l'indication d'un test d'effort chez l'adulte sportif qui ne présente aucun symptôme anormal. Il est en revanche fortement recommandé chez les sportifs, au-delà de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes, présentant au moins deux facteurs de risques cardiovasculaires ou des symptômes suspects : une hypercholestérolémie, du diabète, le tabac, une hypertension artérielle, des antécédents familiaux de maladie cardiaque chez des parents jeunes (moins de 60 ans), des palpitations, des malaises, des douleurs thoraciques, un essoufflement, une diminution de la performance à l'effort, etc. Le principal intérêt est de dépister la maladie coronaire.

On doit être hospitalisé. Non. Le test est réalisé en milieu hospitalier ou en clinique, en ambulatoire. Il se déroule dans une pièce fraîche (18 à 20 °C), non humide et bien ventilée, avec du matériel de réanimation et une infirmière qui accompagne le cardiologue dans son évaluation. Seuls les cardiologues peuvent le réaliser, dans des centres équipés, avec un service de réanimation ou de soins intensifs. Une seconde personne (une infirmière le plus souvent) assiste le praticien.

Notre experte : Dre Aude Mignot, cardiologue à la clinique du sport de Mérignac (33) et à l'hôpital Haut-Lévêque à Pessac (CHU de Bordeaux), membre du Club des cardiologues du sport.b