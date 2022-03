Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a reçu le Directeur général (DG) de l'Union des radiodiffusions des Etats arabes (ASBU), Suleiman Abdel Rahim qui effectue une visite en Algérie à l'occasion de la tenue, en cours, des réunions périodiques des coordinateurs de la radio et de la télévision, des ingénieurs en communication et des techniciens des réseaux d'échange.

La rencontre s'est déroulée jeudi au siège du ministère, en présence du Directeur du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, M. Mohcine Karim Slimani, du président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), Mohamed Louber et de cadres du département de la Communication, indique un communiqué du ministère.

Les deux responsables ont passé en revue «les domaines de coopération entre l'ASBU et les instances arabes membres de l'Union, ainsi que les voies et moyens de les hisser à des niveaux supérieurs», examinant par la même «les perspectives de consolidation des relations entre l'Algérie et l'ASBU en matière d'échange d'informations et de programmes», a conclu le communiqué.