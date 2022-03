La société nationale des hydrocarbures (Sonatrach) et son homologue du Mozambique (ENH) ont convenu d'asseoir les bases d'une collaboration durable et pérenne, a indiqué le groupe pétrolier algérien dans un communiqué.

Les deux entreprises ont également convenu, lors des entretiens tenus entre le Président-Directeur général de la Sonatrach, Toufik Hakkar, le Président- Directeur général de l'ENH, Estevao Pale, dans le cadre de la visite de ce dernier à la tête d'une importante délégation en Algérie, du 25 février au 2 mars en cours, de mettre une feuille de route, pour concrétiser la volonté de coopération dans les domaines identifiés.

Au cours de son séjour, la délégation a visité des installations et infrastructures de la Sonatrach au niveau des installations de traitement de gaz et du Centre national de dispatching du gaz (CNDG), situés à Hassi R'mel, ainsi que les complexes de liquéfaction du gaz et de séparation des GPL, situés dans la zone industrielle d'Arzew.

La délégation a, également, été conviée à suivre des présentations relatives aux infrast ructures et moyens pédagogiques développés par l'Institut Algérien du Pétrole (IAP) et par Sonatrach Management Academy (SMA) pour la formation et le perfectionnement du personnel de la société.