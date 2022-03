Le Prix du meilleur incubateur de l'année a été décerné, samedi à Alger, à l'incubateur algérien "IncubMe", en récompense de ses efforts pour honorer l'image de l'Algérie à l'échelle internationale.

Le prix du meilleur incubateur de l'année a été remis par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Startups Yacine El-Mahdi Oualid, au cofondateur de "IncubMe" Adel Amalou, lors de la cérémonie de clôture de la 2ème édition de la Conférence nationale des startups organisée au Centre international des conférences (CIC) sous la présidence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

Intervenant à cette occasion, M. Oualid a souligné que le comité ministériel chargé de l'attribution de cette distinction a tenu compte des efforts déployés par l'incubateur algérien dans l'organisation de la première édition du programme "Africa By IncubMe" qui a accompagné 16 porteurs de projets africains.

"Les membres du comité ministériel étaient unanimes sur la distinction de l'incubateur IncubMe, qui a fourni un travail colossal pour honorer l'A lgérie à l'échelle internationale", a fait savoir le ministre délégué assurant que ce prix sera consacré dans l'avenir comme une "tradition".

Parrainée par les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, le programme "Africa By IncubMe", a été lancé au mois de septembre dernier et avait rassemblé 16 porteurs de projets issus de pays africains.

Ces porteurs de projets ont été pris en charge durant quatre mois par l'incubateur "IncubMe" en matière de billetterie, d'hébergement, de coaching, et de visites, avec le soutien des entreprises algériennes et étrangères partenaires du programme.