Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up,Yacine El Mahdi Walid a annoncé samedi à Alger de nouvelles mesures au profit des start-up et des incubateurs.

L'Etat a adopté de nouveaux mécanismes relatifs à la prise en charge des frais inhérents aux brevets d'invention et à la propriété intellectuelle", a révélé le ministre délégué dans son allocution lors des travaux de la 2e édition de la Conférence nationale des start-up "Algeria Disrupt 2022". "Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre des orientations du Président de la république, Abdelmadjid Tebboune", a-t-il ajouté.

M. Walid a annoncé également un nouveau programme au profit des porteurs de projets innovants pour bénéficier d'accompagnement financier et d'incubateurs répartis sur le territoire national.

Il a, en outre, évoqué la création de représentations régionales du Fonds algérien pour les start-up (AFS), précisant que les préparatifs pour le lancement de représentations de ce Fonds à travers les wilayas du pays sont en cours.

Evoquant les perspectives du secteur des start-up, il a cité "l'encouragement des Fonds d'investissement étrangers à venir investir en Algérie.

Des mémorandums ont été conclus dans ce sens outre plusieurs participations à des manifestations internationales", a-t-il dit.

Concernant le renforcement des structures d'appui aux start-up, M. Walid a annoncé le lancement d'un programme d'accélération en faveur des start-up "Algeria venture", à l'occasion de la tenue de la conférence, outre la création de délégations régionales de l'accélérateur "Algeria venture".

A cet effet, il a été convenu de la signature d'une convention cadre avec le ministère de l'Industrie pour la création d'accélérateurs au niveau de certaines wilayas.

Il sera procédé, dans ce sens, à la création d'un système destiné à l'évaluation et à l'amélioration de la performance des incubateurs, outre le lancement "d'un laboratoire des technologies financières", en coopération avec l'autorité de régulation du marché financier, les compagnies d'assurance et les banques, lors de cette session dont l'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

Le ministre a annoncé également le lancement de l'application MY STARTUP qui permettra en plus des procédures administratives de contacter directement le ministère et de soulever les préoccupa tions, en sus de tenir les patrons de start-up informés de toutes les offres du ministère, et partant de découvrir les opportunités qui leur sont offertes (salons, financement, des opportunités offertes avec de grandes entreprises).

L'environnement des start-up connait "une dynamique sans précédent" à travers l'ensemble du territoire national, a ajouté le ministre, affirmant que la conférence tend également à répondre à des questions importantes sur l'économie nationale.