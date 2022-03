Le ministre de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki a affirmé jeudi à Souk Ahras que «le plan de travail du Gouvernement contient deux axes importants pour le développement du secteur’’.

Dans une conférence de presse, tenue au terme de sa visite dans cette wilaya frontalière, le ministre a précisé que le premier axe porte sur ‘‘la promotion de l’équipement public et l’amélioration de la qualité du service fourni aux citoyens par Algérie poste’’, ajoutant que cela «permettra d’augmenter la densité postale et de rapprocher les services postaux des citoyens, y compris ceux des régions reculées et enclavées».

Dans le cadre de cet axe, figure la réalisation de bureaux postaux et le réaménagement d’anciens bureaux, a ajouté le ministre.

Ce programme ambitieux du Gouvernement vise à renforcer le parc d'Algérie poste avec 600 nouveaux distributeurs automatiques de billets de banque, soit une augmentation de 40 % du parc des distributeurs à l’échelle nationale, a ajouté le ministre qui a indiqué que «la wilaya de Souk Ahras bénéficiera la semaine prochaine de 10 nou veaux distributeurs automatiques afin d’améliorer les prestations d’Algérie poste».

Concernant le développement de l’infrastructure de base des télécommunications, que ce soit la téléphonie ou l’Internet devenus essentiels pour les personnes, les entreprises et l’administration, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sont tenus à hâter la cadence des travaux de raccordement des foyers en fibre optique, a indiqué le ministre, avant d'assurer que l’ensemble des nouvelles cités résidentielles seront reliées au réseau de fibre optique au moment de la remise du logement.

Le Gouvernement ambitionne de raccorder, a indiqué Bibi Triki, le fin 2024 les deux tiers des foyers du pays à l’Internet fixe, soulignant que le raccordement au réseau de fibre optique demeure «la première option». Le ministre a entamé sa visite dans la wilaya par l’inauguration du nouveau siège de la Direction d’Algérie poste et d’un bureau de poste (catégorie 3) baptisé au nom du chahid Belkacem Ghelis à la cité Cnep de la ville de Souk Ahras.

Ce bureau est appelé à améliorer les prestations postales du fait de sa position au milieu de plusieurs cités à forte densité de population. Il a également inauguré un bureau de poste à la cité 2900 logements de la ville de Souk Ahras et mi s en service le projet de réseau téléphonique FTTH à la nouvelle cité 1500 logements de type AADL auxquels il sera assuré un débit internet allant jusqu’à 100 Mbps/seconde. Dans la commune d’Ouled Driss, le ministre a inauguré un bureau de poste au nom du chahid Gherbi Gherbi dans la zone d’ombre El Gueria et présidé la mise en service d’une station 4G LTE dans le cadre du désenclavement en fournissant aux citoyens l’accès à la téléphonie et à l’internet.

La wilaya de Souk Ahras compte 44 stations d’une capacité de 26.200 accès et 13.727 clients permettant la couverture de près de 28 zones d’ombre.

Le ministre a également inauguré une agence commerciale de l’opérateur Mobilis dans la ville de Sédrata.

Dans le cadre du développement des zones frontalières, le ministre a procédé, en outre, à l’inauguration d’un bureau de poste (catégorie 3) dans la commune de Haddada, avant de terminer sa visite dans la wilaya par l’inauguration d’un bureau de poste similaire dans la commune de Mechroha.