Une soixantaine de consultations médicales et autres opérations chirurgicales ont été effectuées depuis vendredi au profit des patients issus des zones d’ombre et de plusieurs collectivités de la wilaya , à l’hôpital "Tourabi Boudjemâa" de Béchar au titre de la troisième caravane médicale bénévole, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs. Organisée à l’initiative du réseau algérien des jeunes, cette caravane, composée d’une trentaine de médecins spécialistes qui a été lancée depuis le siège de la wilaya en présence des autorités locales, vise essentiellement à "contribuer à l’amélioration de la santé des habitants de la wilaya notamment ceux des zones d’ombre, durant cette conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du coronavirus Covid-19", a affirmé Moulay Abderrahmane, responsable à la direction du secteur de la santé , et de la population (DSP). Le staff médicale de cette caravane assure gracieusement des consultations en médecine générale, cardiologie, diabétologie, gastrologie, maladies des reins et en pédiatrie, ainsi que des opérations chirurgicales, a –t-il ajouté . Ces médecins s’emploieront également avec le soutien de la direction du secteur à assurer des examens et consultations médicales au profit des patients issus des chefs lieux des communes de Taghit, Abadla, Beni-Ounif , Kenadza ainsi que ceux des zones d’ombre de la wilaya à l’exemple de celle de Guetrani ,a fait savoir la même source. Des équipements médicaux nécessaires pour les besoins des consultations médicales et interventions chirurgicales ont été mobilisés par les différents établissements hospitaliers des mêmes collectivités pour assurer une meilleurs prise en charge des patients, a-t-il expliqué. Cette initiative médicale qui s'etale jusqu'au 7 mars, compte cibler le plus grand nombre possible des patients et citoyens avec l’objectif de fournir des soins médicaux au niveau des établissements hospitaliers spécialisés notamment pour les cas qui nécessitent un suivi, a précisé le même responsable à la DSP de Béchar .