Le centre hospitalo-universitaire (CHU) Benflis Touhami de Batna a programmé, en 2022, la réalisation de 85 interventions chirurgicales de remplacement de l'articulation de la hanche et du genou par une prothèse totale, a-t-on appris jeudi après-midi auprès de la cellule de communication de cet établissement hospitalier.

Ces interventions chirurgicales seront réalisées par le service de traumatologie du CHU de Batna, et auront lieu en trois phases, dont la première est programmée pour le 6 mars courant, a affirmé à l’APS la responsable de cette cellule, Atika Belghouar. L’initiative qui se déroulera dans le cadre de journées chirurgicales d’envergure, sera encadrée par des spécialistes de ce service de concert avec un staff chirurgical spécialisé venant d’Alger, a-t-elle dit. Ce genre d’opérations chirurgicales ont été initiées par le CHU de Batna il y a plusieurs années, a rappelé la même responsable, précisant que le nombre d’interventions chirurgicales du genre, réalisées au sein de cette infrastructure de santé, oscille entre 50 et 80 interventions par an. Les interventions chirurgicales d e remplacement de l'articulation de la hanche et du genou par une prothèse totale, et qui seront relancées dimanche prochain à Batna, avaient été interrompues en 2020 et limitées à 25 opérations seulement en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-on rappelé.