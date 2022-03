La monnaie unique européenne est passée vendredi sous le seuil symbolique de 1,10 dollar pour un euro, et chutait face aux autres valeurs refuges, les investisseurs se protégeant des conséquences du conflit en Ukraine. L'euro perdait 1,36% à 1,0915 dollar vers 20H25 GMT (21H25 à Paris) après avoir reculé à 1,0886 dollar, un niveau plus vu depuis les premiers mois de la pandémie de Covid-19 il y a près de deux ans. Le prix d'une once d'or dans la devise européenne a grimpé jusqu'à 1.969 dollars, au plus haut depuis août 2020. Parmi les autres devises affectées par le conflit, la monnaie russe chutait à nouveau face au billet vert à 123,73 roubles pour un dollar (-11,51%) après être tombée plus tôt à un nouveau plus bas historique à 125,29 roubles. Face à la vigueur du dollar, la livre britannique perdait également 0,91% à 1,3226 dollar pour une livre.

Cours de vendredi Cours de jeudi

20H25 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0915 1,1066

EUR/JPY 125,39 127,78

EUR/CHF 1,0021 1,0150

EUR/GBP 0,8252 0,8291

USD/JPY 114,88 115,46

USD/CHF 0,9181 0,9172

GBP/USD 1,3226 1,3348.