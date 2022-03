Deux personnes sont mortes et six autres ont été blessées, dans un accident de la circulation qui s'est produit, vendredi, sur l'autoroute Est-ouest au niveau de la commune de Larbaatache, à l'ouest de Boumerdes, a-t-on appris auprès de la protection civile. L'accident s'est produit vers 9h du matin, suite à un carambolage de véhicules à hauteur de la région de Ouled Ouali relevant de la commune de Larbaatache, a indiqué à l'APS le chargé de communication de la direction de wilaya de Boumerdes de la protection civile, le lieutenant, Hocine Bouchachia.

Les deux victimes décédées à la suite à cet accident sont un homme (25 ans) et une fillette (2 ans), d'une même famille. Les six blessés (3 hommes, une femme et deux enfants) sont âgés entre 11 et 70 ans, a-t-on ajouté de même source. Après avoir prodigué aux blessés, les premiers soins sur place, les éléments de la protection civile, ont évacué l'ensemble des victimes de l'accident vers l'hôpital de Lakhdaria (wilaya de Bouira). Le carambolage a été à l'origine d'une perturbation de la circulation automobile qui a été rétablie après l'i ntervention des services concernés pour dégager la voie.