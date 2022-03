Treize (13) individus dont huit faisant l’objet d'avis de recherche pour leur implication dans divers affaires criminelles ont été appréhendés par les éléments de la sûreté de Ghardaïa , a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

L'arrestation de ces individus a eu lieu dans les différents quartiers et localités de la wilaya de Ghardaïa, suite à des opérations policières visant à lutter contre les fiefs de maux sociaux, a précisé le texte, ajoutant que le pointage effectué dans la base des données des personnes recherchées, a montré que ces mis en cause aux antécédents judiciaires font également l'objet d'avis de recherche pour leur implication dans des affaires de vol qualifié de véhicule, de trafic de drogue et de psychotropes ainsi que d’association de malfaiteurs , destruction des biens d’autrui. Les investigations ont permis la saisie d’une quantité de drogue (kif) et de comprimés de psychotropes et la récupération de deux véhicules volés, selon le même document .

Les 13 mis en cause âgés entre 19 et 35 ans ont été p lacés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les circonstances de leur implication dans ces différentes affaires, a conclu la même source.