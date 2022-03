Le Président directeur général (Pdg) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué, en compagnie du staff dirigeant de la filiale Algerian Energy Company (AEC), une visite d'inspection aux projets d'urgence de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation dans les régions de Corso (Boumerdes), El-Marsa et Bateau cassé (Alger), a indiqué Sonatrach dans un communiqué posté sur sa page Facebook.

Lors de cette visite effectuée jeudi soir, M. Hakkar a écouté des exposés sur le déroulement des travaux qui «connaissent un avancement notable», souligne le communiqué.

Le Pdg de Sonatrach a donné au cours de cette visite les orientations nécessaires pour l'accélération de la cadence des travaux et le strict respect des délais d'entrée en service prévue fin mars pour le projet de Bateau cassé, juillet pour le projet d'El-Marsa et décembre 2022 pour le projet de Corso, a ajouté la même source.