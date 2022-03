Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de tennis (FAT), ont adopté à l'unanimité, les bilans moral et financier de l'exercice 2021, vendredi à l’hôtel Golden Tulip (Alger), lors de la session ordinaire (AGO) qui a réuni 32 membres sur les 49 que compte l'assemblée. Les travaux de l'AGO ce rendez-vous, tenu sous la supervision du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Reda Belakhel, ont permis l'approbation, tout d’abord, du procès-verbal de l’AGO 2020, du bilan moral de l'exercice 2021, par 19 voix contre une (1) abstention et du bilan financier 2021, approuvé par 20 voix. Par la suite, les présents ont adopté le plan d’action 2022, ainsi que les prévisions budgétaires y-afférentes. Aussi, les membres de l’AG ont procédé au renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. ''La première AG de notre mandat s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il s'agit de notre première année à la tête de l'instance fédérale et nous espérons donner plus au tennis. Les membres présents ont affiché leur satisfaction, ce qui va nous encourager à donner plus'', a déclaré à l'APS, le président de la FAT, Mohamed Soufiane Yousfi. Et d'enchaîner: ''Nous commençons à sortir de la crise sanitaire, ce qui nous donnera la possibilité d'organiser plusieurs compétitions nationales et internationales. La priorité est donné à l'acquisition d'un centre fédéral pour le tennis, Nous essayons avec les autorités locales de réussir cette opération, car il s'agit d'un projet qui permettra de construire un avenir de professionnalisation de la discipline''.