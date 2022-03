Amazon, dont la plateforme de vente en ligne a participé à la fermeture de nombreuses librairies, va fermer ses librairies physiques et magasins temporaires pour investir plus dans ses autres enseignes (nourriture et vêtements), et dans ses technologies de vente en boutique.

«Nous avons décidé de fermer nos magasins Amazon 4-star, Books, et Pop Up, et de nous concentrer plus sur nos établissements Amazon Fresh, Whole Foods Market (chaîne de supermachés bio), Amazon Go et Amazon Style stores», a indiqué un porte-parole à l'AFP. Le géant du commerce en ligne veut aussi développer sa technologie baptisée «Just Walk Out», qui permet aux clients de payer automatiquement quand ils sortent du magasin, sans passer par la caisse.

En tout, 66 magasins américains et deux au Royaume-Uni vont fermer leur porte.

Les Amazon 4-star proposaient des sélections de produits éclectiques, bien notés sur la plateforme de e-commerce.

«Nous restons engagés à construire de super expériences et technologies de vente physiques sur le long-terme», a assuré la porte-parole. «Et nous travaillons de près avec les empl oyés concernés pour les aider à trouver de nouvelles positions chez Amazon».

Cette décision est une «surprise» pour Neil Saunders, analyste de GlobalData, car certains magasins avaient ouvert récemment, y compris dans des centres commerciaux «où les coûts sont élevés».

Mais «les gens se rendent moins dans les magasins», note-t-il, et surtout, «Amazon n'est pas une entreprise de distribution typique.

Ils essaient et testent des choses nouvelles, en investissant des fonds raisonnables, mais n'hésitent pas à se retirer s'ils ne voient pas de potentiel futur».

Amazon a annoncé en janvier l'ouverture plus tard cette année d'un magasin de vêtements high-tech à Los Angeles avec des technologies utilisées dans ses centres logistiques, permettant de combiner les avantages du shopping en ligne et en personne. Chez «Amazon Styles», les consommateurs pourront scanner les vêtements qui leur plaisent, et les algorithmes leur «feront des recommandations sur mesure et en temps réel», d'après le communiqué du groupe de Seattle.

Depuis la cabine d'essayage, ils pourront aussi commander des modèles et tailles différentes, qui leur seront amenés «en quelques minutes» par les vendeurs.

Le géant des technologies, leader mondial du cloud (informatique à distance), a racheté la chaîne de supermarchés bio Whle Fo ods Market en 2017 pour 13,7 milliards de dollars, ce qui lui a permis d'étendre sa présence physique de façon significative, et aussi de renforcer des programmes de fidélité.

Mais cette politique d'acquisition et d'extension alimente aussi des accusations d'abus de position dominante de la part des autorités américaines.