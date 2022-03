Pas moins de 50 exposants prennent part à la 1ère édition du "Salon méditerranean Digital Action" (DIGIMACT), ouvert samedi au Centre des conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette première édition se tient sous format "hybride", présentiel et virtuel, du 5 au 7 mars 2022 au Centre de Conventions d’Oran et on ligne du 5 mars au 5 avril prochain, a-t-il fait savoir le commissaire du salon, Omar Bedkane en marge de l'ouverture.

Ce salon réunit plus d’une cinquantaine d’exposants activant dans le numérique et les nouvelles technologies: Data center, plateformes de Cloud, intégrateurs d'infrastructure et de solutions Informatiques, intelligence artificielle (IA) et internet des objets (IOT), fournisseurs d'accès internet, opérateurs de téléphonie, banques et assurances (monétique), agences digitales, startups, développeurs d'applications mobiles, Clubs scientifiques, indique-t-on dans la présentation de l’évènement.

En plus du format présentiel, les organisateurs du Digimact ont mis en place une plateforme virtuelle accessible via le site www.digimact.com pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

"En effet, le salon virtuel Digimact, est un e-événement qui offre une véritable expérience digitale immersive aux participants pendant plusieurs jours sans contraintes de temps et d’espace", a-t-on souligné. Placé sous le thème "Le digital au service du Marketing territorial et urbain à l’ère des Jeux méditerranéens d’Oran", le salon Digimact prévoit un riche programme de conférences et panels, ainsi que d’ateliers et workshops, animés par des experts algériens et internationaux, pour partager leurs expériences et pratiques et échanger sur les processus de la transformation digitale.

Plusieurs thématiques sont au programme de ces conférences, "la transformation numérique des villes algériennes et marketing territorial", "les notions de marque-ville et d’attractivité globale", "la digitalisation de l’événementiel urbain multisectoriel et rentabilisation durable", "l’enjeu de la production et de la diffusion de contenus pour les villes", "les dimensions citoyennes, socioculturelles et artistiques de la digitalisation des villes et les infrastructures de communication: investissement, maintenance, cyber sécurité", entre autres.