La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) a condamné «fermement» l'attaque terroriste menée, vendredi, contre un camp des Forces Armées Maliennes (FAMa) de Mondoro (centre), dans laquelle 27 soldats maliens ont été tués et 33 autres blessés.

«En ces douloureuses circonstances, je présente, au nom de la MINUSMA, mes condoléances les plus attristées aux autorités de la Transition, au peuple malien ainsi qu’aux familles et proches des soldats maliens tombés au champ d’honneur.

Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés «, a déclaré dans un communiqué le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Mali (RSSG) et Chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane.

«Le RSSG réitère l’engagement indéfectible de la MINUSMA aux côtés des Maliens dans leur quête légitime de paix et de stabilité», ajoute le communiqué.

La présidence malienne a décrété un deuil national de trois jours dans le pays à partir de samedi à 00h00, suite à cette attaque terroriste, menée par des véhicules piégés contre un poste de l'armée.

«Un deuil nationa l de trois jours à compter du samedi 5 mars à zéro heure, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des Forces armées et de sécurité tombés, ce jour vendredi, le 04 mars dans la localité de Mondoro, suite à une attaque terroriste», a indiqué un décret du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, publié vendredi soir.

«Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil», selon le décret.

L'attaque, qui a eu lieu, vendredi matin vers 05H30 GMT, au camp de Mondoro dans le centre du Mali, a fait 27 morts, 33 blessés, dont 21 graves, et sept portés disparus parmi les soldats, selon un communiqué du gouvernement malien de transition. Selon le communiqué, l'attaque «complexe» a été menée avec «utilisation de véhicules piégés» par les terroristes.

Le communiqué note que «le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et de neutraliser 47 terroristes».

«En début d'après-midi, les Forces armées maliennes (FAMA) ont poursuivi leur ratissage sur les sanctuaires terroristes en neutralisant 23 terroristes», a souligné la même source.

«La dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuivra sans relâche», a précisé le comm uniqué, assurant que «toutes les mesures seront prises pour arrêter et traduire devant la justice les auteurs de cet acte ignoble et tragique». Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces maliennes depuis des mois.