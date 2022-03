Des membres du Congrès américain ont appelé le président Joe Biden à ne conclure aucun accord sur l'armement avec le Maroc sur fond de craintes quant à l'utilisation de ces armes contre le peuple sahraoui, et souhaité que le "rôle crucial" que jouent les Etats-Unis dans le conflit au Sahara occidental puisse permettre aux Sahraouis d'exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination.

Dans une lettre adressée récemment au président Biden, onze membres du Congrès américain se disent "préoccupés" par la politique des Etats-Unis au Sahara occidental, et par les accords sur la vente d'armes au Royaume du Maroc, conclus entre Washington et Rabat.

Les signataires rappellent, dans leur missive, que l'ancienne administration américaine avait déjà informé en décembre 2020 le Congrès américain de la vente d'armes américaines pour un montant d'un milliard de dollars au Maroc dont quatre drones MQ-9B Skyguardian et des munitions JDAM. Et la signature de cet accord est prévue sous l'actuelle administration.

A cet effet, ils appellent l'administration Biden à "ne c onclure aucun accord avec le Maroc sur des armes lourdes ou offensives" et précisent que "ces ventes sont inappropriées en raison de l'absence de garanties marocaines que ces armes ne soient pas utilisées contre le peuple sahraoui et faute de progrès quant à l'organisation d'un référendum politique et la conclusion d'un accord de paix définitif au Sahara occidental". De plus, les membres du Congrès américain "expriment leur préoccupation quant à l'utilisation de ces armes" qui, selon eux, pourraient "consolider l'occupation illégale du territoire sahraoui par le Royaume du Maroc".

Par ailleurs, ils se disent également "inquiets" de la politique des Etats-Unis au Sahara occidental et de la décision de l'ancienne administration (de Donald Trump) de reconnaitre, en décembre 2020, la prétendue souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental, "alors que depuis des décennies, les précédentes administrations américaines, républicaines et démocrates, ont refusé de reconnaitre la souveraineté présumée du Maroc sur le territoire occupé", rappellent-ils encore dans leur lettre.

Et de poursuivre: "En raison de ce changement de politique, les Etats-Unis sont désormais le seul pays au monde à reconnaître officiellement les revendications du Maroc qui sont contraires au droit international et a u droit à l'autodétermination".

Les signataires expriment, en outre, leur souhait que "le rôle crucial" que jouent les Etats-Unis dans le conflit sahraoui, vieux de 47 ans, "puisse permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination". Dans ce contexte, ils rappellent notamment des décisions "claires" de la Cour de justice internationale (CJI) et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et stipulent que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire occupé.

Il se disent, par ailleurs, "satisfaits" de la désignation, il y a quelques mois, de Staffan de Mistura, en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental et déplorent toutefois, l'"absence d'un engagement clair" des Etats-Unis auprès des Nations unies "quant au soutien de Washington à un règlement pacifique et durable entre le Maroc et les représentants du gouvernement sahraoui".

Enfin, ils demandent au président Biden "un briefing pour les membres du Congrès américain, signataires de la lettre, sur la question de l'armement et la révision par l'administration américaine de sa politique vis-à-vis du Sahara occidental et du Maroc et les conséquences à court et long termes, de la reconn aissance par les Etats-Unis des revendications illégales du Maroc sur le Sahara occidental, sur les perspectives de paix dans la région".

Une copie de la lettre, signée par les onze membres du Congrès américain, a été envoyée au secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, et au chef de la Commission des relations extérieures au Congrès.