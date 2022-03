En quête d'une méthode efficace et naturelle pour ne plus (faire) subir vos effluves naturelles ? Ne cherchez plus, la solution se trouve peut-être dans votre cuisine ! En effet, d'après Farah Dhukai, blogueuse beauté, le citron vert serait le nec plus ultra contre les odeurs de transpiration.

Habitué des déodorants et autres anti-transpirants, vous peinez à trouver une solution qui vous convienne ? Sans compter que la présence de nombreux composés chimiques (lire notre article sur les ingrédients à surveiller dans les cosmétiques) peuvent vous rebuter certains. Ne cherchez plus !

UN DES REMÈDES NATURELS CONTRE LA TRANSPIRATION

En fait, le jus de citron vert contribuerait à réduire la sudation et à limiter les mauvaises odeurs, provoquées par des bactéries présentes à la surface de notre peau (composée d'eau et de sel, la sueur est inodore).

Entre autres précautions d'emploi, on évite de s'exposer au soleil juste après et de l'appliquer après épilation ou dépilation, afin d'éviter les irritations (et de se faire mal !).

Au rang des autres remèdes de grand-mère pour lutter contre la transpiration, on trouve bien évidemment la pierre d'alun, ce minéral qui a la capacité d'absorber la transpiration. Mais il y a également le bicarbonate de soude ou encore le vinaigre.

Pour éviter les mauvaises odeurs, que vous souffriez de transpiration excessive ou pas, il est également conseillé de boire beaucoup d'eau, de préférer des vêtements amples et en matière naturelle (coton, lin).