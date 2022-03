Épilations fréquentes, transpiration excessive régulière... la peau des aisselles, déjà fragile, est souvent mise à rude épreuve. Il n'est donc pas étonnant que 47 % des femmes soient sensibles sur cette zone. Nos conseils pour limiter les irritations tout en restant bien au sec.

On cajole sa peau

Fine, la peau des aisselles est souvent fragile. Quasiment dépourvue de film hydrolipidique protecteur, elle est plus perméable aux agressions, plus irritable et plus sèche. De plus, la forme des aisselles et les plis forment un milieu semi-occlusif, peu ventilé. Et les frottements sont nombreux, du fait des mouvements des bras. Une situation amplifiée quand la transpiration est excessive (stress, grosse chaleur...). Dans tous les cas, il faut agir avec douceur et ne pas « en faire trop », car les irritations surviennent rapidement et sont particulièrement gênantes.

On adopte les bons gestes

On évite les douches à répétition, car l'eau calcaire peut être irritante. Se laver les aisselles une fois par jour suffit pour éliminer les bactéries. On opte aussi pour un savon surgras ou un pain dermatologique au pH neutre qui n'agresse pas l'épiderme. C'est encore mieux s'il est sans parfum, car les molécules parfumées peuvent être allergisantes. À la sortie de la douche, on essuie soigneusement ses aisselles avec une serviette douce, car l'humidité fait le terrain des mycoses et favorise les irritations.

On choisit le bon déodorant

De nombreux déodorants contiennent de l'alcool. Cet ingrédient peut être responsable de sensations de brûlures et de picotements (notamment sur les peaux fraîchement épilées). Mieux vaut donc l'éviter en optant pour une formule spécifique peaux sensibles, qui contient des ingrédients apaisants.

Si elles abritent des actifs minéraux, comme la perlite ou la pierre d'alun, qui absorbent l'humidité sans agresser l'épiderme, c'est encore mieux. Quant aux formules « 24 h ou 48 h d'efficacité », elles sont à proscrire, car elles ne conviennent pas aux aisselles fragiles.

On limite les petits boutons

Pour limiter leur apparition, mieux vaut éviter l'épilation à la cire, qui arrache le poil avec sa racine. En effet, il repousse souvent dans la mauvaise direction, ce qui favorise les poils incarnés, responsables de boutons blancs (folliculites). On préfère utiliser une crème dépilatoire pour peau sensible ou un rasoir qui coupe le poil net. À manier avec un gel de rasage spécifique, plutôt que du savon, qui protège la peau du contact des lames de rasoir. Si les folliculites se répètent fréquemment, l'épilation au laser reste la meilleure solution pour éliminer le problème définitivement.