Coups de sueur, odeurs désagréables... Pour éviter ces désagréments liés à la transpiration, testez ces solutions naturelles pour retrouver un meilleur bien-être.

Phénomène naturel, la transpiration peut occasionner bien des désagréments, voire des complexes. Voici quelques conseils de base pour limiter la transpiration :

Éviter les plats épicés, le café, l'alcool et les boissons énergisantes. À noter : l'oignon, l'ail, les choux, le fenouil et le poireau accentuent les mauvaises odeurs.

Préférer les boissons à température ambiante, car boire chaud ou froid fait transpirer.

Boire régulièrement de l'eau.

Certains troubles hormonaux, le diabète, le surpoids, l'hyperthyroïdie, le stress, la prise de certains médicaments peuvent provoquer une transpiration excessive.

En parler à son médecin.

Notre experte : Françoise Couic Marinier, docteur en pharmacie, diplômée en phytothérapie, aromathérapie

L'huile essentielle de palmarosa

L'huile essentielle (HE) de palmarosa est antibactérienne et antimycosique. Sa bonne odeur fraîche herbacée avec une pointe de rose persiste tout au long de la journée. Et aucun risque qu'une auréole blanche ou une tache se forme sur les vêtements. On peut l'alterner avec de l'HE de géranium rosat.

Comment on l'utilise ?

Déposer 1 goutte d'HE sur une pierre d'alun de potassium puis appliquez la pierre sur les zones souhaitées (aisselles, plis cutanés, plante des pieds) 1 ou 2 fois par jour.

Mon déo nature : mélanger 50 g de gel d'aloe vera bio avec 2 gouttes d'HE de rose de Damas, 16 gouttes d'HE de géranium rosat et 8 gouttes d'HE de menthe poivrée.

Verser le tout dans un roll on.

Le bicarbonate de soude

Grâce à sa structure relativement poreuse, le bicarbonate de soude piège et neutralise les mauvaises odeurs. Son usage régulier limite aussi le développement des champignons microscopiques dans les chaussures.

Comment on l'utilise ?

Après la toilette, frotter les aisselles ou les pieds bien séchés avec de la poudre.

Pour éviter l'échauffement et désodoriser les chaussures, verser 1 à 2 cuillerées de bicarbonate de soude à l'intérieur et laisser reposer la nuit.

Le lendemain, secouer les chaussures pour éliminer la poudre blanche.

Recette de bain de pieds anti-odeur

Verser 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude dans une bassine d'eau chaude, délasser ses pieds pendant un quart d'heure.

Les granules d'homéopathie

Toute substance qui provoque des symptômes chez une personne saine peut guérir un malade qui a les mêmes symptômes : c'est le principe de l'homéopathie. Les doses sont infiniment petites si bien qu'elles n'entraînent aucune toxicité. L'homéopathie tient compte de l'individualité du patient.

Ordonnances homéo contre la transpiration

En cas d'odeur désagréable des aisselles, Sepia 9 CH, 5 granules matin et soir.

En cas de transpiration des mains et des pieds, Silicea, 7 CH, 5 granules matin et soir.

En cas de transpiration abondante des pieds, Silicea 9 CH, 5 granules matin et soir.

En cas de transpiration pendant la période des règles, Veratrum album 9 CH, 5 granules matin et soir.

La sauge

La sauge a des vertus antisudorales : elle permet de diminuer la quantité de sueur que nous produisons naturellement.

4 remèdes anti-transpi à base de sauge

Déo à la sauge : dans un mortier, réduire en poudre des feuilles séchées de sauge. Mélanger avec 1 cuillerée à soupe de talc et appliquer sous les aisselles.

Infusion : laisser infuser 1 cuillerée à soupe de feuilles par tasse d'eau bouillante, 10 minutes. Filtrer. Boire 2 à 3 tasses par jour après les repas jusqu'à l'amélioration des symptômes.

Teinture mère : pour la transpiration des mains et des pieds, 10 gouttes matin et soir avant les repas pendant 21 jours.