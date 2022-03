Transpirer, rien de plus normal. Mais parfois ça peut s’avérer gênant. A défaut de supprimer la transpiration, comprendre d’où elle vient peut aider à mieux s’en accommoder.

La transpiration est un phénomène normal qui permet de réguler sa température corporelle. On transpire un demi à un litre d’eau par jour !

Les gouttes d’eau jaillissent des pores de la peau servent, tel un climatiseur, à nous rafraîchir lorsque la température extérieure est trop élevée ou que la température de notre corps est trop haute. L’effort physique, le soleil, les émotions fortes ou encore la maladie peuvent élever la chaleur interne. La sueur est alors libérée par les glandes sudorales (ou sudoripares). C’est l’évaporation de cette sueur qui rafraîchit la peau.

3 millions de glandes sudoripares sont réparties sur tout le corps, principalement au niveau des aisselles, la plante des pieds et la paume des mains. Les glandes secrètent une sueur qui est aqueuse et au PH légèrement acide. Ces glandes sont de deux types : eccrines et apocrines. Les premières sont plus nombreuses. Localisées sur tout le corps, elles sont responsables du plus gros volume de transpiration.

Les secondes, les glandes apocrines, actives dès la puberté, sont à l’origine des odeurs corporelles. Elles sont situées au niveau des aisselles ainsi que des régions génitales.

En plus de sa fonction de thermorégulation, la sueur remplit une fonction d’élimination. Elle élimine les toxines et les déchets organiques.

La transpiration doit donc être vue comme un mécanisme sain et utile. Pourtant chez certains la transpiration est perçue comme quelque chose de pénible, et de dérangeant. Non seulement la transpiration ne sied pas aux codes esthétiques (taches sous les aisselles disgracieuses) mais parfois elle peut dégager une odeur potentiellement gênante pour soi et pour les autres.

La sueur ne dégage naturellement pas d’odeur. L’odeur particulière provient du contact de la sueur avec les bactéries qui se nourrissent de la transpiration. Les micro-organismes prolifèrent avec la sueur, surtout celle des aisselles. En effet sous les bras, la sueur sécrétée au niveau des follicules pileux est plus grasse et plus riche en débris cellulaires, d’où l’odeur. C’est quand cette odeur est trop forte qu’elle devient gênante.

Autre problème délicat, quand la transpiration devient permanente et excessive. C’est ce qu’on appelle l’hyperhidrose.

Elle est liée à une hyperactivité des glandes sudorales. On estime que 12 % des Français est concerné par ce problème d’hyperhidrose. Pour diminuer l’activité des glandes sudoripares, des traitements anti-transpiration existent : le botox ou la chirurgie peuvent être des solutions.