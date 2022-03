Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué jeudi que l'objectif de son département par l'ouverture de structures de santé de proximité était d'apporter des soins de qualité et de les rapprocher du malade "autant que possible", à travers l'ensemble du territoire national.

"Ces dispositifs de santé nous nous engageons à les réaliser dans un avenir proche en réponse aux orientations du président de la République, en exécution de ce qui a été dit lors des assises nationales de la santé avec un objectif de rapprocher les soins du malade par ces structures de proximité, de façon à assurer les soins de médecine générale et de spécialité autant que possible au niveau de l'ensemble des wilayas du pays", a affirmé M. Benbouzid, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger.

Il a souligné que l'ouverture de ces structures de santé de proximité à travers le pays a été inscrite dans la loi sanitaire et cela permettra au médecin référent ou le médecin de famille, d'exercer "pleinement ses activités et laisser les grands hôpitaux pour les soins d'un autre niveau nécessitant des équipements comme l'IRM, le scanner, le bloc opératoire.. etc".