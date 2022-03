Un projet pilote de tri et de récupération des déchets a été lancé jeudi au niveau du port d'El-Djamila (Alger) en présence de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, de cadres du ministère de la Pêche et des productions halieutiques ainsi que des représentants de l'Institut Coréen de l'industrie et technologie de l'environnement (KEITI).

Dans une allocution à cette occasion, la ministre a mis en avant l'importance d'associer la société civile dans les opérations de tri sélectif et de valorisation des déchets ainsi que dans la sensibilisation à la préservation et la propreté des ports et de l'environnement.

Elle a également rappelé la stratégie sectorielle visant à améliorer le cadre de vie des citoyens à travers la transformation écologique qui repose sur l'économie verte et circulaire, l'amélioration de la gestion des déchets et le renforcement du tri sélectif.

Mme Moualfi a souligné que ce projet a été concrétisé grâce à la coopération avec les ministères des Transports et de la Pêche avec un financement de la Corée du Sud par le biais de l'Institut "KEITI".

La ministre a fait savoir que son secteur œuvrera en coopération avec les différents acteurs et intervenants dans le domaine de l'environnement à généraliser ce projet à travers les différents ports du pays en vue d'éradiquer la pollution des déchets solides et liquides.

Pour sa part, l'ambassadeur de la Corée du Sud à Alger s'est félicité de cette coopération dans le domaine de tri et de valorisation des déchets.

De son côté, le président directeur général (P-DG) de la Société de gestion des ports de pêche et de plaisance (SGPP), Mohamed Tayeb Abboud a insisté, lui, sur l'importance de l'implication de tous les acteurs dans la préservation de l'environnement, étant une question qui concerne tout un chacun.

Rappelant les récentes instructions données aux ministres de la Pêche et des Transports à l'effet d'oeuvrer directement avec le département de l'Environnement afin de lutter contre la pollution au niveau des ports, le PDG de SGPP a mis l'accent sur l'impérative généralisation de ce projet pilote de tri et de récupération des déchets au niveau de tous les ports dans l'objectif d'éliminer les déchets liquides et solides et de préserver les ressources halieutiques et l'environnement.

Il a relevé, en outre, l'importance de ce projet dans la création de postes d'emploi et le renforcement de l'action des startups dans le domaine du tri et de la gestion des déchets.

En marge de cette rencontre, le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Oumane, a affirmé que son Agence œuvrait, en collaboration avec le ministère, à généraliser ce projet pilote au niveau de tous les ports pour le tri et la récupération des déchets ainsi que leur transfert vers les structures spécialisées en vue de leur valorisation.

Lors de la cérémonie de lancement de ce projet, qui s'est déroulée en présence des représentants de la société civile, de l'AND, des associations activant dans le domaine de la protection de l'environnement et des élèves du cycle primaire, il a été procédé à la projection d'une vidéo sur le problème de la pollution marine contenant des explication exhaustive de tous les types de la pollution marine et ses répercussions sur les ressources halieutiques.