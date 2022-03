Des photos, reproduction des célèbres toiles de Nasreddine Dinet, immortalisant les bijoux de la femme naili, et de M’hamed Issiakhem, captant l’orfèvrerie exceptionnelle des ornements dont se parent la femme algérienne, font l’objet d’une exposition ouverte au musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey de Constantine, témoin d’un patrimoine culturel et social qui remonte à la nuit des temps.

Ouverte depuis le 27 février dernier dans le cadre la célébration de la journée arabe du patrimoine culturel et devant se poursuivre pendant une semaine, les photos regroupent une collection de parures représentatives de différentes régions d'Algérie et des livres rehaussés de belles illustrations retraçant l’histoire des bijoux traditionnels.

Pour Ouafia Derouaz, directrice de la bibliothèque principale publique Mustapha Nettour qui participe à cette exposition avec un stand dédié aux livres évoquant les bijoux traditionnels, la photo demeure "un élément clé pour raconter les bijoux, relater l’histoire de leur évolution et leurs valeurs socio-culturelles et identitaires", citant la reproduction des toiles de Nasredine Dinet peignant la femme naili et les bijoux qu’elle porte.

"Ces parures sont riches en enseignement, elles racontent une époque, une société, révèlent les métaux utilisés dans la fabrication des bijoux et authentifient le patrimoine culturel matériel de la région", a confié à l’APS Mme Derouaz.