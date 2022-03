Artistes et praticiens du diwan, participant à la résidence de création "One Beat Sahara" qui se déroule dans l'Oasis de Taghit, estiment que le Diwan est un "patrimoine musical algérien et nord-africain ancestral" qu'il continuent de "perpétrer en oeuvrant à sa pérennisation, sa promotion et sa diffusion" à travers le monde.

Mhammed Damou, du groupe "Sidi Blel", qui a hérité cet art de son père et de son frère aîné, estime que le diwan est un "patrimoine algérien ancestral, qui confirme une fois de plus la dimension africaine de l'Algérie et la diversité de sa culture", soulignant que cette musique rituelle est répandue dans des villes comme Oran, Ain Sefra, Alger, Constantine, Ghardaïa ou encore Ouargla".

Il note relève également les efforts de promotion à l'international par le groupe "Gaâda Diwan Bechar", la chanteuse et musicienne Hasna El Becharia, ou encore l'universitaire américaine Tamara Turner qui a passé quelques années en Algérie pour un travail de recherche académique sur le diwan.

Mhammed Damou a également expliqué le déroulement des cérémonies traditionnelles sous la houlette du Mqeddam, d'un Maâllem au goumbri et d'un Koyo Bango au chant en plus de danseurs et percussionnistes au karkabou pour interpréter les innombrables "bradj" (chansons) en Arabe, en Bambara, ou dans d'autres langues sahélienne.

Connu comme le dernier prodige du diwan à Bechar, Abdelhakem Abdellaoui, fondateur de "Diwan El Waha", estime que la pratique de cette musique ancestrale lui assure une sauvegarde et une plus large diffusion, particulièrement à travers les événements qui lui sont dédiés.