L'examen national d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des zaouïas en troisième cycle est prévu les 23 et 24 mars en cours, a annoncé jeudi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

Cet examen national sera organisé au profit des élèves des écoles coraniques et des zaouïas en troisième cycle (session exceptionnelle), en vue de "leur permettre de participer au concours national d'accès à la formation spécialisée", note le ministère.

Le concours d'accès aux instituts de formation spécialisée "aura lieu prochainement suite à l'ouverture de 100 postes budgétaires supplémentaires au profit des wilaya de Bejaia et de Tizi Ouzou pour le grade de professeur d'enseignement coranique".

Les personnes intéressés désirant passer ce concours sont invités à se rapprocher des directions de wilayas des affaires religieuses et des wakfs pour s'inscrire avant le 17 mars en cours, souligne la même source.

Le concours "se déroulera au niveau des instituts nationaux spécialisés des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs des wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Mila, In Salah, Tamanrasset, Illizi, Relizane, Biskra, Tlemcen, Batna, Constantine et Saida", ajoute le ministère.