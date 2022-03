La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaouter Krikou, a affiré jeudi à Alger que le projet de révision de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées était est en phase de finalisation et serait "prochainement" présenté à l'Assemblée populaire nationale (APN).

En réponse à une question d'un député de l'APN sur la prise en charge de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, Mme Krikou a affirmé que le projet de révision de la loi 02/09 du 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, dont l'élaboration a été entamée par le ministère, est actuellement "en phase de finalisation" et "sera bientôt présenté à l'APN".

La ministre a affirmé que l'élaboration du projet de révision de la loi a été menée en coordination avec les associations et qu'elle était conforme aux besoins immédiats des personnes aux besoins spécifiques.

A la même occasion, Mme Krikou a évoqué les programmes et mesures prises par le secteur pour prendre en charge la catégorie des personnes handicapées, répondre à leurs besoins en tenant compte de la nature et du taux d'invalidité, de la tranche d'âge et le statut social des personnes handicapées, outre les mesures de prise en charge pédagogique et d'insertion sociale pour cette catégorie.

A ce propos, la ministre a expliqué que la politique du secteur était essentiellement axée sur l'aspect psychopédagogique, selon la nature du handicap, au niveau de 238 établissements d'enseignement spécialisés et 15 annexes, ainsi que sur les programmes d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), en y associant les différents secteurs concernés.

Mme Krikou a, en outre, salué les efforts de l'Etat dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, à travers la mise en place d'une politique facilitant l'accès de cette catégorie au service public, en coordination avec tous les secteurs, en plus d'autres mesures telles que l'allocation aux personnes handicapées, l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) inscrite au programme de l'Agence de développement social (ADS).

Par ailleurs, la ministre a annoncé la stratégie initiée par le secteur de la Solidarité nationale, laquelle vise à associer les personnes handicapées dans la vie socioéconomique, en fonction de leurs qualifications physiques et motrices et en fonction de leurs capacités, tout en préservant, a-t-elle souligné, le caractère social de l'Etat, traduit par une politique d'aide et d'accompagnement orientée vers les franges vulnérables, parmi lesquelles figurent les personnes handicapées.

A cet égard, elle a précisé que cette stratégie avait pour objectif de soutenir les initiatives visant à créer des activités, à travers la création d'activités micro-économiques qui leur permettent de mettre en valeur leur créativité et leurs efforts.

La stratégie tend également à les accompagner à travers des programmes de formation spéciaux, dans la mesure où 1500 mini-projets ont été programmés au titre de l'année 2020, dans des métiers en adéquation avec leurs capacités, dans de nombreuses activités adaptées afin de leur assurer une autonomie financière, a-t-elle conclu.