Une centaine de cyclistes (filles et garçons) des deux catégories juniors et seniors sont attendus à Oran pour prendre part, durant trois jours, au grand prix de la ville, coïncidant avec la troisième manche de la coupe d’Algérie, a-t-on appris jeudi de la Ligue oranaise de cyclisme, organisatrice de l’évènement sous l’égide de la fédération algérienne de la discipline.

Dans une déclaration à l’APS, le président de la ligue oranaise de cyclisme, Karim Gherabiou, a fait savoir que la première étape de cette épreuve, prévue pour jeudi après-midi, sera réservée à la course individuelle contre la montre.

Cette étape aura pour théâtre la 5e route périphérique d’Oran où les participants vont se produire entre la localité d’El Kerma et celle de Kristel, a précisé le même responsable.

La deuxième étape, prévue pour vendredi, sera réservée à la course sur circuit fermé. Celle-ci aura comme points de départ et d’arrivée le jardin méditerranéen dans le quartier Akid-Lotfi. Les juniors effectueront 17 tours, tandis que les seniors en feront 20, sur une distance globale de 4,5 km, a ajouté la même source.

Concernant la troisième et dernière étape programmée pour samedi, elle concerne la course sur route. Les participants auront à parcourir une distance de 147 km. Les points de départ et d’arrivée auront lieu au boulevard des lions, dans la commune de Bir E Djir (Est d’Oran). Les coureurs traverseront plusieurs localités, dont Hammam Bouhdjar, dans la wilaya d’Ain Temouchet et El Hamoul (Oran), souligne-t-on de même source.

Pour rappel, cette compétition s’inscrit également dans le cadre des épreuves expérimentales en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens prévue à Oran du 25 juin au 6 juillet 2022.