Zenene Sinombe est devenu le premier ambassadeur du Botswana en République sahraouie, deux pays qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 1982.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali a reçu mardi, les lettres de créance de Zenene Sinombe, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Botswana.

Au cours de la cérémonie, organisée au siège de la Présidence sahraouie, Zenene Sinombe a exprimé à Brahim Ghali le ferme soutien de son pays à l'"Etat de droit et aux principes de la légalité internationale et de l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA), dans la décolonisation du Sahara occidental", a indiqué l'ambassade de la RASD au Botswana sur son site internet.

A cette occasion, "le président Ghali a souligné les relations chaleureuses et fraternelles qui unissent les deux peuples et les dirigeants des deux pays et a insisté sur la détermination du gouvernement sahraoui à approfondir et à renforcer les relations bilatérales sur la base du respect mutuel, de la fraternité et du respect du droit international et de l'unité africaine", ajoute la même source.

M. Sinombe est le premier ambassadeur botswanais accrédité auprès de la RASD. Sa visite est intervenue dans une période historiquement symbolique puisqu'elle a coïncidé avec la commémoration du 46e anniversaire de la proclamation de la RASD, le 27 février 1976.

Le Botswana et la République sahraouie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1982. Après une visite d'Etat effectuée par Brahim Ghali au Botswana en 2018, il s'est mis d'accord avec le président Mokgweetsi Masisi, pour élever ces relations au niveau des ambassadeurs.

En application de cet accord, la République sahraouie a ouvert sa première ambassade à Gaborone en 2019.

Le Botswana a toujours adopté une position ferme et de principe en faveur de la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'indépendance et l'a exprimée dans divers forums régionaux et internationaux, principalement au niveau de l'UA et de l'ONU.