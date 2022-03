Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a affirmé, jeudi depuis Chlef, que ses services œuvraient en coordination avec le secteur privé à augmenter la production sidérurgique en vue de faire baisser les prix.

Répondant à une question de la presse, en marge d'une visite de travail et d'inspection à la wilaya de Chlef, sur la hausse des prix de l'acier et son impact sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, le ministre a indiqué que son département oeuvrait à augmenter la production de ce métal au niveau des entreprises privées à l'instar de "Tosyali" et ce en vue de faire baisser et stabiliser les prix.

Il a évoqué le projet de partenariat algéro-qatari qu'il a qualifié de "prometteur", relevant que la récente visite du président de la République au Qatar "s'inscrit dans le cadre de la démarche d'extension de cette activité rentable à dimension stratégique ainsi que la structuration du complexe sidérurgique d'El-Hadjar qui connait une dynamique en termes de capacité de production".

"Le prix de l'acier algérien est un prix concurrentiel sur les bourses mondiales. Les prix sont impactés par le principe de l'offre et de la demande", a-t-il expliqué.

En visite de travail à Chlef, le ministre de l'Industrie s’est enquis de l’activité de la troisième ligne de production de ciment, avant de se rendre dans nombre d’entreprises industrielles dans les communes de Oued Sly et Sidi Okacha, puis la zone industrielle de Boukadir. Il a également visité des entreprises industrielles publiques et privées.