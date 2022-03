L'Etat œuvre à assurer des stocks de carburant équivalents à 30 jours de consommation au niveau national, au lieu de 6 à 8 jours actuellement, a affirmé jeudi le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

"La stratégie de l'Etat vise à assurer des stocks de carburant équivalents à 30 jours de consommation au niveau national, au lieu de 6 à 8 jours actuellement", a indiqué M. Arkab lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, soulignant que "la société ‘Naftal’ adopte une nouvelle politique d'investissement reposant sur un choix objectif des projets d'investissement dans ce domaine".

Répondant à une question sur le retard accusé dans la réalisation du projet de centre de stockage de carburant à Djendjen (Jijel), le ministre a précisé que la société "Naftal" avait décidé de reporter ce projet, suite à une étude de faisabilité ayant démontré que ce dernier ne répondait pas aux conditions requises.

Le premier responsable du secteur a rappelé, dans ce sens, la situation financière "difficile" que connait la société Naftal et qui "a empiré en raison de la crise sanitaire, ce qui a contraint la société à adopter une nouvelle politique d'investissement reposant sur le choix objectif des projets d'investissement sur la base de la rentabilité, de la réduction des coûts et la rationalisation des dépenses".

La commune de Taher à Jijel dispose d'un réservoir de carburant d'une capacité de 2.300 m3, avec une moyenne de distribution quotidienne de 266 m3, assurant une autonomie de 6 jours, a-t-il précisé.

D'autres réservoirs de wilayas limitrophes peuvent également approvisionner la wilaya de Jijel, dont le réservoir d'El Khroub, qui dispose d'une capacité de 58.000 m3, appelée à atteindre 172.000 m3 après le parachèvement des travaux d'extension, le réservoir d'El Eulma, d'une capacité de 129.000 m3 et celui de Bejaïa (25.636 m3).

En réponse à une question sur l'établissement d'un réseau de raccordement au gaz dans plusieurs quartiers ne disposant pas de réseaux d'assainissement dans les régions de Machta, Adaya et Hamana à Mila, le ministre a affirmé que l'installation du réseau de gaz naturel dans les sites dépourvus de réseaux d'assainissement était interdite, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur, notamment la circulaire du 4 mars 2021, relative aux caractéristiques et mesures techniques applicables à la réalisation d'installations de gaz naturel.

Selon le ministre, il est possible d'installer des conduites de gaz exceptionnellement dans les cas où les travaux sont en cours pour la réalisation des réseaux d'assainissement des agglomérations tout en prenant des précautions spéciales.

Le ministre a affirmé que l'interdiction imposée sur le raccordement des réseaux de gaz dans les sites qui ne disposent pas de réseau d'assainissement, est dictée par la préservation de la sécurité des personnes et des installations et les risques majeurs de la fuite éventuelle de gaz via les réseaux d'assainissement incompatibles ou les fosses d'aisances individuelles.

Rassurant quant à la poursuite des travaux relatifs au raccordement des communes de la wilaya de Jijel au réseau de gaz naturel dans le cadre du programme de wilaya concernant 6 communes, M. Arkab a rappelé que cette wilaya a bénéficié d'un programme pour raccorder 28.983 logements au gaz naturel, pour un coût global de 5.637 millions de DA.

A une question sur la non réalisation du projet d'Ecole régionale de Sonelgaz dans la wilaya de Ouargla, le ministre a indiqué que le groupe public a décidé de geler ce projet en 2016 pour des raisons financières, affirmant que cette wilaya dispose de structures et d'installations de formation que la société avait louées en adoptant, dans le contexte de la pandémie du COVID19, une méthode de formation à distance et d'enseignement électronique ayant "un impact positif sur la société".