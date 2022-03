Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a salué mardi la politique clairvoyante du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en matière de promotion de l'alimentation scolaire, affirmant que l'Etat a décidé d'augmenter de 44% le coût du repas.

Selon un communiqué du ministère de l'Education nationale qui a pris part virtuellement à la 6e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, organisée par le département de l'éducation et des sciences et technologies à la Commission de l'Union africaine (UA), le ministre s'est félicité de «la politique clairvoyante du Président Tebboune en matière de promotion de l'alimentation scolaire».

En application du programme du Président de la République en termes d'amélioration du repas, l' ''Etat a décidé d'augmenter de 44% le cout du repas pour l'année scolaire 2022/2023» d'autant que la cantine scolaire complète l'activité éducative.

Dans son intervention, M. Belabed a mis en avant les efforts consentis par l'Etat algérien en matière d'alimentation scolaire, à laquelle le Président Tebboune accorde un intérêt majeur, soulignant que l'Etat a tracé une politique ambitieuse pour généraliser l'alimentation scolaire en se basant, essentiellement, sur le lancement d'un méga-programme pour la construction de nouvelles cantines outre la consécration de programmes dans le but de restaurer les cantines et réaménager les espaces non exploités en cantines».

L'Etat «compte augmenter le nombre des bénéficiaires des cantines scolaires à 100.000 nouveaux bénéficiaires par an en vue de généraliser cette tendance à tous les élèves du palier primaire», a-t-il dit, soulignant que le nombre des cantines scolaires «a évolué de 36% avec une hausse significative dans le nombre des élèves bénéficiaires de 66%».

Le ministre a réaffirmé «l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de l'UA dans la promotion de l'alimentation scolaire dans le continent et l'ensemble des mécanismes favorisant le développement de l'alimentation scolaire basée sur les produits locaux et ce pour un développement durable dans le continent africain».

La 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire a été organisée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, avec la participation de ministres et experts d'institutions gouvernementales des pays membres dans l'UA, d es organismes de l'ONU et des institutions financières mondiales.