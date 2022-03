Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu mercredi l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué un communiqué de l'institution.

A cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle a mis en avant «les réformes constitutionnelles et électorales menées en Algérie sous la conduite éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour construire une Algérie nouvelle répondant aux aspirations du peuple algérien et aux exigences de la démocratie et de l'Etat de droit», a précisé le communiqué.

Lors de la rencontre, M. Belhadj a présenté à son hôte «un exposé sur la Cour constitutionnelle et les rôles importants qui lui ont été confiés après la dernière révision de la Constitution», précise la même source.

Le président de la Cour constitutionnelle a, par ailleurs, abordé avec le diplomate italien «les perspectives des relations entre l'Algérie et l'Italie qui ont connu récemment une forte dynamique sur les plans politique, économique et juridique, ainsi que les moyens de les renforcer davantage, no tamment dans le domaine de la justice constitutionnelle», a ajouté le communiqué.

A ce propos, les deux responsables se sont dits «disposés à établir, dans un avenir proche, des relations de coopération et des échanges entre la Cour constitutionnelle algérienne et son homologue italienne, à travers la mise en place d'un cadre permanent de coopération et d'échange de connaissances et d'expertises entre les deux institutions».

MM. Belhadj et Pugliese qui se sont félicités de la qualité des relations entre les deux pays, ont souligné leur «volonté d'oeuvrer à leur consolidation à tous les niveaux et dans tous les domaines».