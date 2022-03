Le consulat général d'Algérie à Montréal (Canada) a appelé les entrepreneures économiques algériens établis au Québec à participer à la création d'un réseau permettant de faciliter leurs investissements en Algérie.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle du consulat, la création d'un réseau des entrepreneurs algériens au Québec (REAQ) est une initiative qui découle des différentes rencontres organisées par le consulat, visant à identifier les moyens à mettre en oeuvre pour le renforcement de la coopération économique entre opérateurs algériens et québécois, au cours desquelles le rôle catalyseur de la communauté nationale dans le développement économique a été réitéré à maintes occasions.

A cet effet, la création de ce réseau s'avère "nécessaire", souligne la même source.

Ce réseau, ajoute le document, permettrait d'établir une action coordonnée et une concertation soutenue entre les différents intervenants économiques algériens établis au Québec sur la base de rencontres périodiques afin de procéder à l'examen des moyens permettant une dynamisation du par tenariat économique algéro-québécois.

Ce mécanisme aurait pour "objectifs principaux d'explorer les voies et moyens de renforcer et faciliter les investissements en Algérie des opérateurs algériens établis au Québec, faciliter le contact et la collaboration entre ces acteurs et leurs homologues en Algérie, ainsi que assurer une meilleure visibilité du marché algérien auprès des opérateurs québécois".

Ainsi, "le consulat général invite les opérateurs économiques algériens établis au Québec à participer à la création et au succès de ce réseau en s'inscrivant à travers le formulaire d'inscription mis à leur disposition sur son site-web".