Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé, mardi, lors du débat du projet de loi modifiant et complétant la loi N 90-14 portant modalités d'exercice du droit syndical pour des amendements «profonds» afin de garantir la transparence et la protection aux représentants des travailleurs et éliminer les obstacles auxquels ils font face.

Lors d'une séance de débat présidé par le vice-président de l'assemblée, Bentabet Azzi, auquel ont pris part les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa et des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, les députés ont plaidé pour l'introduction d'amendements profonds afin de garantir la transparence et la protection aux représentants des travailleurs et éliminer les obstacles auxquels ils font face.

Dans ce cadre, le député Abdenacer Laziz (indépendants) a mis l'accent sur «la nécessité de mettre en place des mécanismes pour le choix des représentants des travailleurs sans conditions ou entraves bureaucratiques».

Pour Rabah Daïmallah (Mouvement El Bina), «tous les syndic ats actifs à travers le pays appellent à «une révision profonde de cette loi».

«Sept (7) amendements sont insuffisants pour combler les lacunes et renforcer le droit syndical», a-t-il estimé.

De son côté, le député Rachid Miloudi (Front de libération nationale, FLN) a insisté sur la nécessité de procèder à des amendements profonds dans le texte de loi, notamment en ce qui concerne la représentativité syndicale et la protection des syndicalistes pour éviter les conflits individuels et collectifs, compte tenu des mutations socioéconomiques dans le pays, et rompre avec les anciennes pratiques».

Pour sa part, le député Abdelwahab Yakoubi (Mouvement de la société pour la paix, MSP) a estimé nécessaire de réviser les articles de 34 à 39 du texte de loi et de ne pas se contenter de les actualiser.

Lors des débats, qui ont porté essentiellement sur l'allocation chômage, les députés ont appelé à aplanir les difficultés et à réduire le nombre des conditions requises pour les bénéficiaires, en permettant aux chômeurs ayant assuré provisoirement des remplacements de bénéficier de cette allocation.