Les travaux de la 38ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep et non Opep (JMMC), ont débuté mercredi avec la participation du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a indiqué un communiqué du ministère.

Les participants à cette réunion, qui se déroule en visioconférence, vont procéder à "l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme", a précisé la même source. Cette réunion est suivie par la 26ème réunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+), a ajouté le communiqué.

La production pétrolière de l'Algérie dépassera au mois d'avril prochain un (1) million de barils par jour (mb/j), soit une hausse de 10.000 barils/jour par rapport au mois de mars, a fait savoir, mercredi à Alger, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 26ème réunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+), à laquelle il a participé par visioconférence, M. Arkab a révélé que "la production pétrolière de l'Algérie atteindra 1.002.000 b/j au mois d'avril prochain".

Cette hausse s'inscrit dans le cadre de l'application de la décision d'Opep+ lors de sa 26ème réunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+) portant une hausse globale de 400.000 b/j au mois d'avril prochain. "Les pays signataires de la déclaration de coopération Opep+ ont décidé de poursuivre la hausse globale en injectant 400.000 b/j supplémentaires sur le marché au mois d'avril prochain", a indiqué M. Arkab.

M. Arkab a pris part ce mercredi par visioconférence aux travaux de la 26ème réunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+). Le ministre de l'Energie et des Mines a participé également aux travaux de la 38ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).

Ces deux réunions ont été consacrées à "l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays d'Opep+ durant le mois de janvier 2022".

Le taux de conformité a atteint 129% au mois de janvier dernier, a révélé M. Arkab. Les ministres de l'Energie des pays d'Opep+ ont décidé de se réunir à nouveau le 31 mars prochain.