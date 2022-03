Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent, mardi à Alger, sur la nécessité de renforcer la coopération avec les différents partenaires et secteurs concernés pour élaborer "une vision future qui puisse permettre aux jeunes d'accéder au monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat, notamment dans l'hôtellerie, la restauration et les métiers".

Présidant les travaux d'un séminaire sur "le développement de la filière de l'hôtellerie et du tourisme", le ministre a indiqué que son département veille, en collaboration avec les instances concernées, à "promouvoir la formation et la mise à niveau en matière d'hôtellerie, de tourisme et d'artisanat" et œuvre à élaborer '"un plan de formation qui s'adapte aux besoins du marché et à mettre en exergue l'importance du facteur humain pour la relance du secteur du tourisme qui figure parmi les priorités du programme du gouvernement".

Dans ce cadre, M. Merabi a insisté sur l'impératif d'"actualiser les programmes pédagogiques des spécialités disponibles au niveau des établissements de formation, liées essentiellement à l'hôtellerie et au tourisme et d'améliorer les prestations pour assurer la qualité".

A cette occasion, il a rappelé l'importance de la tenue de cette rencontre pour l'appui de la collaboration entre son secteur et les différents acteurs dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et l'artisanat, considérant que cela constitue "une étape importante pour dessiner les contours d'une coopération entre les secteurs de la formation et du tourisme, tournée vers l'avenir".

Le ministre a insisté sur "l'importance d'améliorer la formation pour promouvoir l'activité touristique et artisanale en Algérie et accompagner les investissements en cours de réalisation dans l'industrie hôtelière en engageant une main d'œuvre qualifiée".

Le secteur de la formation compte "un nombre important d'établissements de formation en hôtellerie et tourisme, répartis sur différentes wilayas du pays, dont 7 instituts nationaux spécialisés dans les wilayas d'Alger, El Taref, Boumerdes, Tamanrasset, Boussaâda, Tlemcen et Tizi Ouzou", a-t-il rappelé.

Il y a dans la nomenclature nationale des branches professionnelles, 54 spécialités dans divers niveaux réparties entre les domaines de l'hôtellerie, le tourisme et l'artisanat. Le représentant de l'Ecole nation ale supérieure d'hôtellerie et de restauration a mis l'accent, pour sa part, sur l'importance de la création de cette école il y a 8 ans en vue de "renforcer et d'améliorer la formation dans cette spécialité conformément aux standards en vigueur à l'échelle internationale".

Cette Ecole prodigue une formation en hôtellerie et restauration à travers le développement des métiers dans cette spécialité en formant les formateurs et en accueillant les stagiaires dans le secteur de la formation professionnelle.

En marge de cette rencontre, deux conventions de coopération et de partenariat dans le domaine de la formation en hôtellerie et restauration ont été signées entre l'Ecole nationale supérieure d'hôtellerie et de restauration et le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels ainsi que le directeur général de Air Algérie Catering et le directeur de la formation de la wilaya d'Alger.