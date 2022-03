Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé lundi à Alger, les syndicats du secteur à contribuer à l'amélioration de la gouvernance des établissements universitaires et au développements de l'université algérienne.

Dans une allocution à l'occasion d'une rencontre de concertation et d'évaluation avec les syndicats du secteur au siège du ministère, M. Benziane s'est dit convaincu que la famille universitaire, avec toute sa composante, «contribuera largement à relever les défis et à accompagner les établissements universitaires et de services en vue de remporter les enjeux», appelant, en même temps les représentants des syndicats à contribuer à l'amélioration de la gouvernance des établissements universitaires et au développement de l'université algérienne».

Répondant aux préoccupations des syndicats concernant la sécurité dans les établissements du secteur en les dotant notamment de caméras de surveillance suite aux incidents enregistrés dans certaines wilayas, le ministre a fait savoi r que «la sécurité interne et l'installation de caméras de surveillance ne sont pas liées aux autorisations mais plutôt aux capacités financières», ajoutant que «cette préoccupation sera progressivement prise en charge en tenant compte des établissements ayant plus besoin de services sécuritaires».

S'agissant de la revendication portant sur la promotion systématique, M. Benziane a expliqué que «le secteur de l'enseignement supérieur relève de la fonction publique et donc n'a pas le pouvoir de décider», promettant la «prise en charge de toutes les suggestions formulées par les partenaires sociaux si le dossier est ouvert».

Quant aux efforts visant la réinsertion des bénéficiaires de contrat pré-emploi, il a fait savoir que «cette question se pose dans la plupart des secteurs, en attendant une décision sur ce dossier par les autorités compétentes».

Evoquant la revendication des syndicats concernant la formation, le ministre a révélé qu'il «avait donné une instruction portant renforcement de la formation pour permettre d'améliorer la gouvernance au sein des établissements universitaires, chose priorité dans le programme du ministère», ajoutant que «des efforts seront consentis pour assurer les moyens nécessaires à l'amélioration de la performance de la ressource humaine».

En vue de réaliser des progrès dans la satisfaction des préoccupations des travailleurs du secteur, M. Benziane a appelé les syndicats à «prendre contact directement avec les responsables locaux ou centraux pour soulever les préoccupations et œuvrer de concert à trouver des solutions».

«Il est plus judicieux de consacrer les réunions périodiques entre le ministère et les partenaires sociaux à soulever et débattre des résultats présentés par les groupes de travail conjoint de manière à déterminer les préoccupations qui nécessitent l'intervention du ministre, tandis que le reste des préoccupations peut être pris en charge au niveau local».

Le ministre a révélé que «les trois conférences universitaires régionales seront prochainement tenues en vue d'examiner les conditions nécessaire à l'entrée universitaire 2022/2023 tout en assurant toutes les conditions pour une entrée stable et sereine.»