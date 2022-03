Le Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage "AGRO PACK EXPO" a ouvert ses portes, mardi à Alger, avec la participation de 96 sociétés algériennes et étrangères.

Organisé sous le patronage du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, ce salon connait la participation, en présentiel, de sociétés étrangères issues de cinq pays à savoir: la Lybie, l'Allemagne, la France, le Pakistan et l'Espagne en plus de 9 autre pays qui y participent virtuellement via la plateforme électronique du salon, ont précisé les organisateurs.

Le salon comprend un espace pour les start-up en vue de présenter leurs idées et leurs projets innovants dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'emballage.

Plus de 15 startups prennent part à cette manifestation, selon Wassini Kbaïli, responsable à CGCOM EVENT, organisatrice de "AGRO PACK EXPO". Cette exposition tend à faire connaitre aux sociétés nationales et étrangères les capacités locales tout en les assistant à accéder aux marchés extérieurs notamment africains par le biais de la plateforme numérique d' "AGRO PACK EXPO".

Les société d'emballage, tous types confondus, occupent 51% de la superficie globale du salon ce qui justifie "la grande volonté de développer ce marché frais en Algérie", selon M. Kbaïli, qui a rappelé la participation de sociétés pionnières en la matière, ayant contribué à assurer la disponibilité de produits locaux qu'on importait auparavant.

Au cours cette manifestation, des conférences et de courts cycles de formations ont été programmés au profit des gérants des "sociétés et des directeurs de marketing des entreprises en sus de rencontres B2B au niveau des pavillons et via la plateforme numérique.